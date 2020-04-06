OB Pro Trader EA gtf

OB PRO TRADER EA - è un sistema di trading intraday di alta qualità basato sulla ricerca dell'azione dei prezzi!

Questo è un Expert Advisor "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 8 Set_file disponibili per 6 coppie forex!

L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern di Price Action, combinato con tecniche di trend e scalping!

OB PRO TRADER EA funziona sul timeframe H1 durante le sessioni UE e USA.

Caratteristiche dell'EA:
- L'EA può essere eseguito su 6 coppie (8 grafici) contemporaneamente.
- Calcolo automatico dei lotti in base al saldo del conto.
- L'EA ha la gestione del denaro basata sugli interessi composti integrata di default.
- SL e TP sono dinamici: possono adattarsi alla volatilità del mercato di default.
- Ogni operazione ha SL e TP che non sono visibili al broker. - Sistema di filtraggio intelligente: filtro trend, filtri oscillatore, filtro giorno feriale, filtro orario di lavoro, filtro spread, ecc.
- Il saldo minimo richiesto per eseguire il robot è di soli $100.
- Leva finanziaria del conto: qualsiasi nell'intervallo da 1:30 a 1:2000.
- Coppie di trading: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafici), GBPUSD (2 grafici).
- Intervallo temporale: H1.
- Orario di operatività: l'EA cerca opportunità di ingresso in base al filtro giorno feriale e al filtro orario di lavoro (nelle sessioni UE e USA). Se il sistema non ha aperto ordini durante l'orario di operatività, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico.
- Con funzioni di Trailing Stop e BreakEven adattivi.
- L'EA dispone di un display informativo Spread Swap, che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia forex a cui è associato.

- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile posizionare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico.

Come installare:
- Aprire 8 grafici consigliati:
EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafici), GBPCAD (2 grafici)
- Selezionare l'intervallo di tempo H1 su ciascun grafico.
- Allegare l'Expert Adviser a ciascun grafico.
- Applicare il "Set_file" corrispondente all'EA.
- Il robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che serve è installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare un VPS al posto del PC).

IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, seguire le seguenti raccomandazioni:
- ORARI DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare il filtro degli orari di lavoro. Inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e, se necessario, ti fornirò i relativi Set_file.
- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti: ECN o Raw spread per prestazioni migliori.

Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.

