DeMarker Flat Detector mr

Indicatore Crypto_Forex "DeMarker FLAT Detector" - è un efficace strumento ausiliario per il trading! Nessuna rielaborazione.
Ti offro di aggiornare i tuoi metodi di trading con questo fantastico indicatore per MT4.

- L'indicatore mostra le aree di prezzo piatte sul grafico. Dispone del parametro "Sensibilità piatta", responsabile del rilevamento di zone piatte.
- "DeMarker FLAT Detector" può essere utilizzato per confermare le entrate di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- Puoi utilizzarlo nei sistemi di trend following per individuare zone piatte ed evitare di operare in quelle zone.
- Puoi utilizzarlo per lo scalping di inversione, per negoziare inversioni da zone piatte.
- Ci sono molte opportunità per utilizzare "DeMarker FLAT Detector" al posto dell'oscillatore DeMarker standard.
- DeMarker stesso fornisce i segnali di divergenza regolare più efficienti tra gli altri oscillatori.
- La zona di ipercomprato si verifica quando DeMarker è superiore a 0,7 e quella di ipervenduto quando è inferiore a 0,3.

Clicca qui per vedere robot e indicatori di trading di alta qualità!
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.

Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Trend Oscillator - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - Viene utilizzato un nuovo metodo di calcolo avanzato - 20 opzioni per il parametro "Prezzo per calcolo". - L'oscillatore più fluido mai sviluppato. - Colore verde per i trend al rialzo, colore rosso per i trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: inferiori a 5, valori di ipercomprato: superiori a 95. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo i
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Morning Star pattern" per MT4. - L'indicatore "Morning Star pattern" è un indicatore molto potente per il trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo. - L'indicatore rileva i pattern rialzisti Morning Star sul grafico: segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - È disponibile anche il suo fratello, l'indicatore ribassista "Evening Star pattern" (segui il link qui sotto). - L'indicatore "Morning S
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicatori
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
StrategySchedule
Iurii Kuksov
Indicatori
Questo indicatore è una sorta di strategia che, con l'aiuto delle linee, costruisce quelle o altre letture di candele che aiuteranno il trader nei suoi calcoli e nel commercio. L'indicatore stesso è un normale media mobile, che è dipinto in due colori: chiaro e scuro, e quindi mostra al trader la natura del comportamento del mercato nella situazione attuale in un dato momento e, a seconda della lettura del colore, indica quali operazioni in questa fase del tempo sono meglio aperte: o per l'acq
Elite Renko
Jermaine Wedderburn
5 (2)
Indicatori
Renko Charts with Heiken Ashi Filter now have the alerts and the    Win-rate . Now you can know which signal will give you that edge your trading needs. Risk to Reward Settings  Wins versus Losses Count There are four alert types to choose from for notification on screen, email or phone notification. The alert types also have buffers for use with automation. This indicator can be incorporated with any system that requires renko charts. The four (4) alert types are: Three-bar Formation ;  Pinbar
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicatori
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Indicatori
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. Indicator Parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period MacdPric
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indicatori
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
