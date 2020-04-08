DeMarker Flat Detector mr
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "DeMarker FLAT Detector" - è un efficace strumento ausiliario per il trading! Nessuna rielaborazione.
Ti offro di aggiornare i tuoi metodi di trading con questo fantastico indicatore per MT4.
- L'indicatore mostra le aree di prezzo piatte sul grafico. Dispone del parametro "Sensibilità piatta", responsabile del rilevamento di zone piatte.
- "DeMarker FLAT Detector" può essere utilizzato per confermare le entrate di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- Puoi utilizzarlo nei sistemi di trend following per individuare zone piatte ed evitare di operare in quelle zone.
- Puoi utilizzarlo per lo scalping di inversione, per negoziare inversioni da zone piatte.
- Ci sono molte opportunità per utilizzare "DeMarker FLAT Detector" al posto dell'oscillatore DeMarker standard.
- DeMarker stesso fornisce i segnali di divergenza regolare più efficienti tra gli altri oscillatori.
- La zona di ipercomprato si verifica quando DeMarker è superiore a 0,7 e quella di ipervenduto quando è inferiore a 0,3.
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.