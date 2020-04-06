GomerAI MultiStrat Networked EA

GomerAI MultiStrat Networked EA
Panoramica Il GomerAI MultiStrat Networked EA è un sistema di trading automatizzato per MetaTrader 5 basato su un modello di analisi strutturale del mercato. Utilizza i 5 Pilastri della Struttura dei Prezzi per identificare zone di esecuzione ad alta probabilità:

Trends: Conferma del momentum e della direzione.

Ranges: Identificazione delle zone di ritorno alla media.

Value Areas: Analisi della scoperta dei prezzi ponderata per il volume.

Excess: Rilevamento dell’esaurimento dei prezzi agli estremi.

Balance & Imbalance: Monitoraggio delle variazioni nell’equilibrio di mercato come trigger per le operazioni.

Il Ciclo di Addestramento AI (AITL) Questo EA presenta un'architettura in rete progettata per convalidare il Ciclo di Addestramento AI. A differenza dei robot di trading statici, questo sistema contribuisce con dati anonimizzati a una funzione di apprendimento centralizzata. Questo processo consente il perfezionamento continuo dei parametri strutturali del mercato su più cicli di addestramento.

Caratteristiche principali

Design Anti-Black-Box: Ogni parametro interno e porta logica è completamente documentata per l’utente per garantiretrasparenza completa. Architettura in rete: utilizza l'apprendimento basato su cloud per ottimizzare i modelli decisionali. Logica multi-strategia: nucleo adattabile che modifica il comportamento in base alla fase strutturale corrente del mercato. Nota importante per la configurazione dell'utente: per istruzioni dettagliate sulla configurazione e una spiegazione di tutti i parametri di input, fare riferimento al post del blog MQL5 collegato nei commenti del mio profilo. Supporto: il supporto tecnico è fornito esclusivamente attraverso la sezione Commenti di questa pagina o il sistema di messaggistica MQL5. Avviso sui rischi: il trading con sistemi algoritmici comporta un rischio significativo. Questo EA è uno strumento tecnico e non garantisce profitti. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Non viene fornito alcun consiglio finanziario.
