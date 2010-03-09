Atlas scalper pro
- Experts
- Abdelhak Benazizi
- Versione: 2.46
- Attivazioni: 5
Perché il 97% dei Trader d'Oro Fallisce (E Come Vince ATLASS)
La verità brutale: Oltre il 97% dei trader retail d'oro brucia i propri conti in meno di un mese. Inseguono rapporti rischio-rendimento mitici, usano stop loss visibili che vengono cacciati, e fanno trading con emozione.
ATLASS SCALPER SU GRAFICO 5 MINUTI fa l'opposto: Segue i trend naturali dell'oro con stop loss virtuali nascosti, conferma multi-filtro (MACD, ADX, Stocastico, Calendario Notizie) e gestione intelligente della griglia. È disciplinato, automatizzato e privo di miti.
Risultati del Backtest: 2 Gennaio 2023 – 1 Marzo 2025
AVVISO: Performance passata ≠ risultati futuri.
|Livello di Rischio
|Inizio
|Fine
|Profitto
|Guadagno %
|Per Chi
|MOLTO BASSO
|€1.000
|€2.996
|€1.996
|199,6%
|Trader conservativi
|BASSO
|€1.000
|€12.856
|€11.856
|1.185,6%
|Trader seri (RACCOMANDATO)
|MEDIO
|€1.000
|€78.123
|€77.123
|7.712,3%
|Trader aggressivi
|ALTO
|€1.000
|€179.487
|€178.487
|17.848,8%
|Solo per scommettitori
NB: QUANDO TUTTI I FILTRI SONO DISATTIVATI, I RISULTATI SONO MAGGIORI
Caratteristiche Principali
✅ Stop Loss Nascosti - SL virtuali invisibili al broker/market maker
✅ Stack Multi-Filtro - MACD, ADX, Stocastico, Calendario Notizie, Orari Sessioni, Protezione Gap
✅ Sistema a Griglia Intelligente - fino a 15 posizioni per direzione
✅ Protezione Notizie/Gap - Mette in pausa il trading durante eventi ad alto rischio
Guida Rapida alle Impostazioni
Impostazioni Principali
RiskLevel (Livello di Rischio): Molto Basso / Basso / Medio / Alto / Dimensione Lotto Fissa
Raccomandazione: Inizia con RISCHIO BASSO
MaxPositionsPerDirection (Max Posizioni per Direzione, Default: 15): Livelli massimi di griglia
- Conservativo: 5-8
- Moderato: 10-12
- Aggressivo: 13-15
GridDrawdownPips (Pips Drawdown Griglia, Default: 300): Distanza tra i livelli di griglia
- Stretto: 200
- Equilibrato: 300
- Ampio: 400-500
Filtri Critici
- UseMACDFilter (Usa Filtro MACD, Default: true): Conferma momentum - BACKTEST PER TROVARE IL MIGLIOR TIMEFRAME
- UseADXFilter (Usa Filtro ADX, Default: false): BACKTEST PER TROVARE IL MIGLIOR TIMEFRAME
- UseStochasticOscillator (Usa Oscillatore Stocastico, Default: false): BACKTEST PER TROVARE IL MIGLIOR TIMEFRAME
- UseNewsFilter (Usa Filtro Notizie, Default: true): Mette in pausa durante le notizie economiche
- UseGapProtection (Usa Protezione Gap, Default: true): Ferma il trading dopo i gap di prezzo
- UseSessionFilter (Usa Filtro Sessione, Default: true): Evita aperture/chiusure di sessione volatili
Gestione Profitti
- LockStartPips_Buy/Sell (Pips Inizio Blocco Acquisto/Vendita, Default: 80): Quando iniziare il trailing dei profitti
- TrailPips_Buy/Sell (Pips Trailing Acquisto/Vendita, Default: 40): Distanza di trailing
- StopLossLastPips_Buy/Sell (Pips Ultimo Stop Loss Acquisto/Vendita, Default: 0): SL virtuale dall'ultima posizione (100-200 raccomandato)
Filtro Notizie
- MinutesBeforeNews (Minuti Prima Notizie, Default: 30): Finestra di blocco prima delle notizie
- MinutesAfterNews (Minuti Dopo Notizie, Default: 30): Finestra di blocco dopo le notizie
- FilterHighImpact (Filtra Alto Impatto, Default: true): Blocca notizie ad alto impatto (NFP, FOMC, ecc.)
- NewsCurrencies (Valute Notizie, Default: "USD"): Valute da monitorare
La Tua Missione: Trovare il Tesoro
- Fai backtest con i dati del TUO broker (spread/commissioni/fuso orario)
- Testa le variazioni: spaziatura griglia, posizioni max, USA DIVERSI TIMEFRAME SUPERIORI
- Demo per 2-4 settimane prima di rischiare denaro reale
- Ottimizza spietatamente - i default sono solidi ma le TUE impostazioni potrebbero essere migliori
- Inizia in piccolo in reale - testa prima con capitale minimo
Avvertenze
Prima di Acquistare:
- Fai backtest sulla piattaforma MT5 del TUO broker
- Test demo minimo 2 settimane
- Non usare mai Alto Rischio a meno che non accetti drawdown del 50%+
- Monitora durante notizie importanti (i cigni neri succedono)
- Questo NON è un sistema "imposta e dimentica"
Aspettative Realistiche:
- Molto Basso: 5-15% mensile, stress minimo
- Basso: 15-35% mensile, oscillazioni moderate
- Medio: 30-70% mensile, nervi saldi richiesti
- Alto: 50-150%+ mensile, corsa selvaggia
DISCLAIMER SUI RISCHI
IL TRADING COMPORTA RISCHI SOSTANZIALI. PUOI PERDERE L'INTERO INVESTIMENTO. PERFORMANCE PASSATA ≠ RISULTATI FUTURI.
Acquistando ATLASS SCALPER, riconosci:
- Comprendi i rischi del trading con leva
- Accetti la piena responsabilità per i risultati
- Nessun rimborso per perdite di trading
- Lo sviluppatore non è responsabile per alcun risultato
Pronto a Battere il 97%?
Backtest → Demo → Ottimizza → Vai Live Cautamente
Il tesoro è nelle impostazioni. La disciplina è in te.
Fai Trading in Modo Intelligente.