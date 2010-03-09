Atlas scalper pro

ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 SU TIMEFRAME 5 MINUTI - Batti il Tasso di Fallimento del 97%

Perché il 97% dei Trader d'Oro Fallisce (E Come Vince ATLASS)

La verità brutale: Oltre il 97% dei trader retail d'oro brucia i propri conti in meno di un mese. Inseguono rapporti rischio-rendimento mitici, usano stop loss visibili che vengono cacciati, e fanno trading con emozione.

ATLASS SCALPER SU GRAFICO 5 MINUTI fa l'opposto: Segue i trend naturali dell'oro con stop loss virtuali nascosti, conferma multi-filtro (MACD, ADX, Stocastico, Calendario Notizie) e gestione intelligente della griglia. È disciplinato, automatizzato e privo di miti.

Risultati del Backtest: 2 Gennaio 2023 – 1 Marzo 2025

AVVISO: Performance passata ≠ risultati futuri.

Livello di Rischio Inizio Fine Profitto Guadagno % Per Chi
MOLTO BASSO €1.000 €2.996 €1.996 199,6% Trader conservativi
BASSO €1.000 €12.856 €11.856 1.185,6% Trader seri (RACCOMANDATO)
MEDIO €1.000 €78.123 €77.123 7.712,3% Trader aggressivi
ALTO €1.000 €179.487 €178.487 17.848,8% Solo per scommettitori

NB: QUANDO TUTTI I FILTRI SONO DISATTIVATI, I RISULTATI SONO MAGGIORI

Caratteristiche Principali

✅ Stop Loss Nascosti - SL virtuali invisibili al broker/market maker
✅ Stack Multi-Filtro - MACD, ADX, Stocastico, Calendario Notizie, Orari Sessioni, Protezione Gap
✅ Sistema a Griglia Intelligente - fino a 15 posizioni per direzione
✅ Protezione Notizie/Gap - Mette in pausa il trading durante eventi ad alto rischio

Guida Rapida alle Impostazioni

Impostazioni Principali

RiskLevel (Livello di Rischio): Molto Basso / Basso / Medio / Alto / Dimensione Lotto Fissa
Raccomandazione: Inizia con RISCHIO BASSO

MaxPositionsPerDirection (Max Posizioni per Direzione, Default: 15): Livelli massimi di griglia

  • Conservativo: 5-8
  • Moderato: 10-12
  • Aggressivo: 13-15

GridDrawdownPips (Pips Drawdown Griglia, Default: 300): Distanza tra i livelli di griglia

  • Stretto: 200
  • Equilibrato: 300
  • Ampio: 400-500

Filtri Critici

  • UseMACDFilter (Usa Filtro MACD, Default: true): Conferma momentum - BACKTEST PER TROVARE IL MIGLIOR TIMEFRAME
  • UseADXFilter (Usa Filtro ADX, Default: false): BACKTEST PER TROVARE IL MIGLIOR TIMEFRAME
  • UseStochasticOscillator (Usa Oscillatore Stocastico, Default: false): BACKTEST PER TROVARE IL MIGLIOR TIMEFRAME
  • UseNewsFilter (Usa Filtro Notizie, Default: true): Mette in pausa durante le notizie economiche
  • UseGapProtection (Usa Protezione Gap, Default: true): Ferma il trading dopo i gap di prezzo
  • UseSessionFilter (Usa Filtro Sessione, Default: true): Evita aperture/chiusure di sessione volatili

Gestione Profitti

  • LockStartPips_Buy/Sell (Pips Inizio Blocco Acquisto/Vendita, Default: 80): Quando iniziare il trailing dei profitti
  • TrailPips_Buy/Sell (Pips Trailing Acquisto/Vendita, Default: 40): Distanza di trailing
  • StopLossLastPips_Buy/Sell (Pips Ultimo Stop Loss Acquisto/Vendita, Default: 0): SL virtuale dall'ultima posizione (100-200 raccomandato)

Filtro Notizie

  • MinutesBeforeNews (Minuti Prima Notizie, Default: 30): Finestra di blocco prima delle notizie
  • MinutesAfterNews (Minuti Dopo Notizie, Default: 30): Finestra di blocco dopo le notizie
  • FilterHighImpact (Filtra Alto Impatto, Default: true): Blocca notizie ad alto impatto (NFP, FOMC, ecc.)
  • NewsCurrencies (Valute Notizie, Default: "USD"): Valute da monitorare

La Tua Missione: Trovare il Tesoro

  1. Fai backtest con i dati del TUO broker (spread/commissioni/fuso orario)
  2. Testa le variazioni: spaziatura griglia, posizioni max, USA DIVERSI TIMEFRAME SUPERIORI
  3. Demo per 2-4 settimane prima di rischiare denaro reale
  4. Ottimizza spietatamente - i default sono solidi ma le TUE impostazioni potrebbero essere migliori
  5. Inizia in piccolo in reale - testa prima con capitale minimo

Avvertenze

Prima di Acquistare:

  • Fai backtest sulla piattaforma MT5 del TUO broker
  • Test demo minimo 2 settimane
  • Non usare mai Alto Rischio a meno che non accetti drawdown del 50%+
  • Monitora durante notizie importanti (i cigni neri succedono)
  • Questo NON è un sistema "imposta e dimentica"

Aspettative Realistiche:

  • Molto Basso: 5-15% mensile, stress minimo
  • Basso: 15-35% mensile, oscillazioni moderate
  • Medio: 30-70% mensile, nervi saldi richiesti
  • Alto: 50-150%+ mensile, corsa selvaggia

DISCLAIMER SUI RISCHI

IL TRADING COMPORTA RISCHI SOSTANZIALI. PUOI PERDERE L'INTERO INVESTIMENTO. PERFORMANCE PASSATA ≠ RISULTATI FUTURI.

Acquistando ATLASS SCALPER, riconosci:

  • Comprendi i rischi del trading con leva
  • Accetti la piena responsabilità per i risultati
  • Nessun rimborso per perdite di trading
  • Lo sviluppatore non è responsabile per alcun risultato

Pronto a Battere il 97%?

Backtest → Demo → Ottimizza → Vai Live Cautamente

Il tesoro è nelle impostazioni. La disciplina è in te.

Fai Trading in Modo Intelligente.


