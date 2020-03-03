Robot Auto Trend Scalping XAUUSD

Robot Trend Scalping MT5 XAUUSD AutoTrading è un robot di trading avanzato per l’Oro (XAUUSD), progettato per lo scalping in trend e compatibile con Hedging (multi-posizioni). Utilizza un framework algoritmico per filtrare gli ingressi e gestire le uscite in profitto, con l’obiettivo di catturare il momentum del mercato e controllare il rischio tramite condizioni rigorose.

Promozione Natale & Capodanno (25 dicembre – 1 gennaio 2026)

Prezzo promo: 2000 (solo per i primi 2 acquirenti )

Prezzo normale: 15000 (valido dopo il 6 gennaio 2026 )

Durante la promo delle festività, il prezzo è negoziabile.

Impostazioni consigliate

Simbolo: XAUUSD (Oro)

Lotto: 0.01

Capitale consigliato: 300 – 3000

Funziona su conti Cent e Standard

Modalità Hedging

Trading con multi-posizioni

Nota sulle performance (Strategy Test)

Backtest di 1 anno fino a 351% di crescita anche con deposito 300 (i risultati possono variare in base al capitale, alle condizioni del broker, allo spread e all’esecuzione).

🎄 Buon Natale a chi festeggia! 🎄

Disclaimer (importante)

Il trading comporta alto rischio e potrebbe non essere adatto a tutti. Le performance passate e i risultati di backtest non garantiscono risultati futuri. Condizioni di mercato, spread, slippage, velocità di esecuzione e regole del broker possono influenzare significativamente le prestazioni. La gestione del rischio è responsabilità dell’utente — si consiglia di testare prima su un conto demo prima di operare in reale.