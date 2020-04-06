Price Impulse Reversal MT4

Blox Cence Jk Oizeijoozzisa 5 (1) Experts

Una delle strategie di trading automatizzato più potenti del 2025 Abbiamo trasformato una delle strategie di trading manuale più efficaci del 2025 in un Expert Advisor completamente automatizzato , basato su TMA (Triangular Moving Average) e logica CG . Questo EA è progettato per fornire entrate precise, ordini pendenti intelligenti e gestione rigorosa del rischio , ed è compatibile con tutte le coppie Forex e l’oro (XAUUSD) . Le migliori prestazioni si ottengono su conti ECN con spread inferior