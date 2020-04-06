Price Impulse Reversal

Price Impulse Reversal EA è un sistema di trading automatizzato che opera con l'azione di prezzo, senza indicatori. Progettato per il trading automatizzato.

Caratteristiche:

  • Strategia basata sull'azione di prezzo

  • Sistema automatizzato 24/5

  • Gestione del rischio con Stop Loss e Take Profit

  • Filtro spread per condizioni specifiche

  • Sviluppato per 4 coppie di valute

Parametri regolabili:

  • Dimensione del lotto

  • Spread massimo consentito

  • Numero di identificazione

Coppie compatibili:
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY

Nota sul periodo di test:
Questo EA richiede un periodo di funzionamento minimo di 1 anno per una valutazione completa. Periodi più brevi potrebbero non riflettere il suo funzionamento in diverse condizioni di mercato. Si suggerisce l'applicazione su tutte le 4 coppie compatibili per la diversificazione.


