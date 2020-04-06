Price Impulse Reversal
- Experts
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Versione: 2.4
- Attivazioni: 5
Price Impulse Reversal EA è un sistema di trading automatizzato che opera con l'azione di prezzo, senza indicatori. Progettato per il trading automatizzato.
Caratteristiche:
-
Strategia basata sull'azione di prezzo
-
Sistema automatizzato 24/5
-
Gestione del rischio con Stop Loss e Take Profit
-
Filtro spread per condizioni specifiche
-
Sviluppato per 4 coppie di valute
Parametri regolabili:
-
Dimensione del lotto
-
Spread massimo consentito
-
Numero di identificazione
Coppie compatibili:
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY
Nota sul periodo di test:
Questo EA richiede un periodo di funzionamento minimo di 1 anno per una valutazione completa. Periodi più brevi potrebbero non riflettere il suo funzionamento in diverse condizioni di mercato. Si suggerisce l'applicazione su tutte le 4 coppie compatibili per la diversificazione.