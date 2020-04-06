Sideways Trader EA mq

SIDEWAYS TRADER EA - è un sistema avanzato di trading a griglia a doppia coppia!
Il robot si adatta automaticamente alle condizioni di mercato.

Scarica i file EA Set_files per test e trading:

Caratteristiche distintive dell'EA:
- I punti di ingresso e di uscita vengono regolati automaticamente dall'EA in base alla volatilità del mercato.
- L'Expert Advisor può gestire ordini di acquisto e vendita su ciascuna coppia contemporaneamente.
- L'EA è in grado di operare su 2 coppie contemporaneamente.
- Il robot crea automaticamente una griglia dinamica in base alla volatilità.
- Nessun requisito di spread ristretto: l'EA può essere utilizzato su qualsiasi conto.
- Il sistema non spreca denaro in commissioni come molti scalper, basta utilizzare un conto standard a tale scopo.
- Calcolo automatico dei lotti in base al saldo del conto.
- TimeFrame: M5.
- Coppie di trading: NZDCAD, AUDNZD. - Tempo di funzionamento: EA è operativo 24 ore su 24, 5 giorni su 7.
- EA può essere utilizzato sia su account standard che cent.

Come installare:
- Aprire i due grafici seguenti:
NZDCAD, AUDNZD.
- Selezionare l'intervallo di tempo M5 su ciascun grafico.
- Allegare l'Expert Adviser a ciascun grafico.
- Applicare il "Set_file" corrispondente a EA.
- Lasciare il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare un VPS al posto del PC) per consentire a EA di svolgere il suo lavoro.

IMPORTANTE:
- I parametri MAGIC per Acquisto/Vendita devono essere sempre diversi.
- I MAGIC non devono essere simili su coppie diverse: utilizzare i Set_file consigliati.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.

