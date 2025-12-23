Fibonacci Alert Pro MT4
**FibonacciAlert Pro - Il Tuo Guardiano Fibonacci 24/7**
Immagina questo...
Sono le 3 del mattino. Tu stai dormendo profondamente. Sul tuo grafico EURUSD, il prezzo ha appena toccato quel famoso livello Fibonacci del 61,8% che aspettavi da due giorni.
Tu dormi. Il mercato, no.
Ma il tuo guardiano Fibonacci, veglia su di te.
**DING!** Una notifica sul tuo telefono:
**"Livello 61,8% toccato su EURUSD - Fibonacci 'Fibo_Swing_H4'"**
Ecco cos'è FibonacciAlert Pro. Il tuo guardiano notturno. Il tuo assistente discreto. La tua garanzia per non perdere mai un'opportunità, anche quando la vita ti allontana dagli schermi.
L'indicatore avanzato **FIBO ALERTS PRO** è disponibile in due versioni, compatibili con **MetaTrader 4** e **MetaTrader 5**, e funziona con tutti i broker Forex e le società di trading proprietario.
Un manuale utente completo è fornito in **PIÙ LINGUE**.
Dopo il tuo acquisto, inviami un messaggio privato per ottenere un **follow-up personalizzato** e ricevere il manuale dettagliato. Il nostro team di supporto ti assisterà personalmente nella configurazione e nell'utilizzo ottimale dello strumento.
**FIBO ALERTS PRO** è il frutto di oltre un anno di lavoro e test intensivi, progettato per offrire affidabilità, precisione e tranquillità nel tuo trading.
### **La Magia del Monitoraggio Multiplo**
**Monitoraggio Multi-Grafico**
`SpecificFibName = "Fib_EURUSD_Daily,MyGold_Swing,Fibo_NASDAQ_H1"`
*Traduzione: "Monitora questi tre Fibonacci specifici per me."*
È come avere 3 assistenti diversi che controllano ciascuno un grafico, ma paghi una sola volta.
**Rilevamento Intelligente**
`DetectDirection = true`
*Traduzione: "Indovina come ho disegnato il mio Fibonacci e adattati."*
Questa intelligenza fa la differenza. Nessuna regolazione manuale necessaria.
**Sistema Anti-Spam**
`CooldownMinutes = 30`
*Traduzione: "Non allarmarmi due volte per lo stesso livello prima di 30 minuti."*
Elimina gli avvisi ripetitivi quando il prezzo oscilla intorno ai livelli chiave.
**Precisione Chirurgica**
`ThresholdPips = 0.5`
*Traduzione: "Sii preciso al decimo di pip."*
Per i perfezionisti che vogliono l'avviso nel momento ESATTO.
### **Configurazione Completa**
```
// PARAMETRI DI MONITORAGGIO
SpecificFibName = "Fib_EURUSD_Daily,MyGold_Swing,Fibo_NASDAQ_H1"
UseCurrentChart = true
// LIVELLI DI ALLERTA
AlertLevel_618 = true // IL livello re
AlertLevel_50 = true // Il mezzo psicologico
AlertLevel_382 = true // Ritracciamento classico
AlertLevel_786 = false // Ritracciamento profondo
// PARAMETRI AVANZATI
CooldownMinutes = 30
SensibilityPercent = 1.5
AutoLevelMapping = true
ThresholdPips = 0.5
```
**Consiglio da professionista:** Inizia solo con il 61,8% e il 50%. Aggiungi gli altri livelli man mano che acquisisci esperienza.
### **Il Confronto che Fa Riflettere**
*"Ma ho già degli alert in MT5..."* - Ecco perché FibonacciAlert Pro è diverso:
| Compito | Con MT5 nativo | Con FibonacciAlert Pro |
| :--- | :--- | :--- |
| Monitorare 3 Fibonacci | 3 indicatori diversi | **1 solo indicatore** |
| Cambiare un parametro | Cambiarlo 3 volte | **Cambiarlo 1 volta** |
| Vedere lo stato globale | Impossibile | **Pannello unico** |
| Gestire le ripetizioni | Manualmente | **Cool-down automatico** |
| Capire la direzione | Devi indovinare | **Rilevamento automatico** |
**Esempio concreto:**
Hai un Fibonacci su EURUSD, uno sull'Oro, uno sul NASDAQ.
* Con MT5: Crei 8 alert per Fibonacci × 3 Fibonacci = **24 alert da gestire**.
* Con FibonacciAlert: Inserisci 3 nomi, selezioni 3 livelli = **2 minuti di setup**.
### **Scenario Reale di Trading**
Sei un trader di materie prime con questi Fibonacci:
`SpecificFibName = "Gold_Swing_Fib,Oil_Retracement,Silver_Channel,Copper_Trend"`
**Il risultato:** Un solo indicatore monitora **4 strumenti diversi, 2 livelli ciascuno, 24/7**.
> *"Faccio trading dal mio telefono, sul treno, in coda. Con FibonacciAlert sul mio VPS, ricevo notifiche push. Vedo immediatamente su quale grafico andare, quale livello è stato toccato. Nessun bisogno di scorrere tutti i miei grafici uno per uno."*
> **- Trader Mobile**
> *"Amo che tutto sia perfetto. La precisione chirurgica mi dà alert ESATTI quando il prezzo tocca il MIO livello, non approssimativamente."*
> **- Trader Perfezionista**
### **Scegli la Tua Libertà di Trading**
| Vita Senza FibonacciAlert | FibonacciAlert Pro **97€** |
| :--- | :--- |
| **Il Tuo Tempo ⏰** | **Monitoraggio Mercato 24/7** |
| Opportunità perse durante il sonno | Monitoraggio multi-grafico |
| Controllo costante dei grafici | Sistema di Alert Intelligente |
| Gestione manuale degli alert | Notifiche Push |
| Stress e incertezza | **Aggiornamenti a Vita** |
| Finestre di trading limitate | Manuale utente completo |
| | Supporto prioritario |
| | **Ottieni Accesso Immediato** |
**Ma il vero valore:**
* Le opportunità che non perdi più: **Inestimabile**
* Il tempo che recuperi: **Inestimabile**
* Lo stress che eviti: **Inestimabile**
### **Domande Frequenti**
**Quanti strumenti Fibonacci posso monitorare simultaneamente?**
Non c'è un limite rigido. Puoi monitorare tutti gli strumenti che desideri aggiungendo i loro nomi al parametro `SpecificFibName`, separati da virgole.
**Funziona su dispositivi mobili?**
Sì! Quando installato su un VPS, ricevi notifiche push sul tuo dispositivo mobile tramite l'app mobile MT5.
**Cosa succede se perdo la mia licenza?**
Contattaci semplicemente a **vopiser77@gmail.com** e ti aiuteremo a recuperare immediatamente la tua licenza.
**C'è una garanzia di rimborso?**
Offriamo una garanzia di soddisfazione di 30 giorni. Se FibonacciAlert Pro non trasforma la tua esperienza di trading, ti rimborseremo l'acquisto.
**L'indicatore funziona con tutte le versioni di MT5?**
Sì, FibonacciAlert Pro è compatibile con tutte le versioni recenti di MetaTrader 5. Viene aggiornato regolarmente per garantire la compatibilità.
### **Pronto a Trasformare il Tuo Trading?**
FibonacciAlert Pro non ti rende un trader migliore.
**Ti rende un trader più disponibile.**
**Contattaci ora:**
**vopiser77@gmail.com**
FibonacciAlert Pro è venduto con un manuale utente completo.
Per qualsiasi domanda o preoccupazione, non esitare a contattarci.
Perché alla fine, il miglior indicatore sei **tu**.
Ma anche i migliori hanno bisogno di un buon assistente.