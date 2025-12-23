Fibonacci Alert Pro MT4

**FibonacciAlert Pro - Il Tuo Guardiano Fibonacci 24/7**





**FibonacciAlert Pro**

**Il Tuo Guardiano Fibonacci 24/7**





Immagina questo...

Sono le 3 del mattino. Tu stai dormendo profondamente. Sul tuo grafico EURUSD, il prezzo ha appena toccato quel famoso livello Fibonacci del 61,8% che aspettavi da due giorni.

Tu dormi. Il mercato, no.

Ma il tuo guardiano Fibonacci, veglia su di te.





**DING!** Una notifica sul tuo telefono:

**"Livello 61,8% toccato su EURUSD - Fibonacci 'Fibo_Swing_H4'"**

Ecco cos'è FibonacciAlert Pro. Il tuo guardiano notturno. Il tuo assistente discreto. La tua garanzia per non perdere mai un'opportunità, anche quando la vita ti allontana dagli schermi.





L'indicatore avanzato **FIBO ALERTS PRO** è disponibile in due versioni, compatibili con **MetaTrader 4** e **MetaTrader 5**, e funziona con tutti i broker Forex e le società di trading proprietario.





Un manuale utente completo è fornito in **PIÙ LINGUE**.





Dopo il tuo acquisto, inviami un messaggio privato per ottenere un **follow-up personalizzato** e ricevere il manuale dettagliato. Il nostro team di supporto ti assisterà personalmente nella configurazione e nell'utilizzo ottimale dello strumento.





**FIBO ALERTS PRO** è il frutto di oltre un anno di lavoro e test intensivi, progettato per offrire affidabilità, precisione e tranquillità nel tuo trading.





---





### **La Magia del Monitoraggio Multiplo**





**Monitoraggio Multi-Grafico**

`SpecificFibName = "Fib_EURUSD_Daily,MyGold_Swing,Fibo_NASDAQ_H1"`

*Traduzione: "Monitora questi tre Fibonacci specifici per me."*





È come avere 3 assistenti diversi che controllano ciascuno un grafico, ma paghi una sola volta.





**Rilevamento Intelligente**

`DetectDirection = true`

*Traduzione: "Indovina come ho disegnato il mio Fibonacci e adattati."*





Questa intelligenza fa la differenza. Nessuna regolazione manuale necessaria.





**Sistema Anti-Spam**

`CooldownMinutes = 30`

*Traduzione: "Non allarmarmi due volte per lo stesso livello prima di 30 minuti."*





Elimina gli avvisi ripetitivi quando il prezzo oscilla intorno ai livelli chiave.





**Precisione Chirurgica**

`ThresholdPips = 0.5`

*Traduzione: "Sii preciso al decimo di pip."*





Per i perfezionisti che vogliono l'avviso nel momento ESATTO.





---





### **Configurazione Completa**

```

// PARAMETRI DI MONITORAGGIO

SpecificFibName = "Fib_EURUSD_Daily,MyGold_Swing,Fibo_NASDAQ_H1"

UseCurrentChart = true





// LIVELLI DI ALLERTA

AlertLevel_618 = true // IL livello re

AlertLevel_50 = true // Il mezzo psicologico

AlertLevel_382 = true // Ritracciamento classico

AlertLevel_786 = false // Ritracciamento profondo





// PARAMETRI AVANZATI

CooldownMinutes = 30

SensibilityPercent = 1.5

AutoLevelMapping = true

ThresholdPips = 0.5

```





**Consiglio da professionista:** Inizia solo con il 61,8% e il 50%. Aggiungi gli altri livelli man mano che acquisisci esperienza.





---





### **Il Confronto che Fa Riflettere**

*"Ma ho già degli alert in MT5..."* - Ecco perché FibonacciAlert Pro è diverso:





| Compito | Con MT5 nativo | Con FibonacciAlert Pro |

| :--- | :--- | :--- |

| Monitorare 3 Fibonacci | 3 indicatori diversi | **1 solo indicatore** |

| Cambiare un parametro | Cambiarlo 3 volte | **Cambiarlo 1 volta** |

| Vedere lo stato globale | Impossibile | **Pannello unico** |

| Gestire le ripetizioni | Manualmente | **Cool-down automatico** |

| Capire la direzione | Devi indovinare | **Rilevamento automatico** |





**Esempio concreto:**

Hai un Fibonacci su EURUSD, uno sull'Oro, uno sul NASDAQ.

* Con MT5: Crei 8 alert per Fibonacci × 3 Fibonacci = **24 alert da gestire**.

* Con FibonacciAlert: Inserisci 3 nomi, selezioni 3 livelli = **2 minuti di setup**.





---





### **Scenario Reale di Trading**

Sei un trader di materie prime con questi Fibonacci:

`SpecificFibName = "Gold_Swing_Fib,Oil_Retracement,Silver_Channel,Copper_Trend"`

**Il risultato:** Un solo indicatore monitora **4 strumenti diversi, 2 livelli ciascuno, 24/7**.





> *"Faccio trading dal mio telefono, sul treno, in coda. Con FibonacciAlert sul mio VPS, ricevo notifiche push. Vedo immediatamente su quale grafico andare, quale livello è stato toccato. Nessun bisogno di scorrere tutti i miei grafici uno per uno."*

> **- Trader Mobile**





> *"Amo che tutto sia perfetto. La precisione chirurgica mi dà alert ESATTI quando il prezzo tocca il MIO livello, non approssimativamente."*

> **- Trader Perfezionista**





---





### **Scegli la Tua Libertà di Trading**





| Vita Senza FibonacciAlert | FibonacciAlert Pro **97€** |

| :--- | :--- |

| **Il Tuo Tempo ⏰** | **Monitoraggio Mercato 24/7** |

| Opportunità perse durante il sonno | Monitoraggio multi-grafico |

| Controllo costante dei grafici | Sistema di Alert Intelligente |

| Gestione manuale degli alert | Notifiche Push |

| Stress e incertezza | **Aggiornamenti a Vita** |

| Finestre di trading limitate | Manuale utente completo |

| | Supporto prioritario |

| | **Ottieni Accesso Immediato** |





**Ma il vero valore:**

* Le opportunità che non perdi più: **Inestimabile**

* Il tempo che recuperi: **Inestimabile**

* Lo stress che eviti: **Inestimabile**





---





### **Domande Frequenti**





**Quanti strumenti Fibonacci posso monitorare simultaneamente?**

Non c'è un limite rigido. Puoi monitorare tutti gli strumenti che desideri aggiungendo i loro nomi al parametro `SpecificFibName`, separati da virgole.





**Funziona su dispositivi mobili?**

Sì! Quando installato su un VPS, ricevi notifiche push sul tuo dispositivo mobile tramite l'app mobile MT5.





**Cosa succede se perdo la mia licenza?**

Contattaci semplicemente a **vopiser77@gmail.com** e ti aiuteremo a recuperare immediatamente la tua licenza.





**C'è una garanzia di rimborso?**

Offriamo una garanzia di soddisfazione di 30 giorni. Se FibonacciAlert Pro non trasforma la tua esperienza di trading, ti rimborseremo l'acquisto.





**L'indicatore funziona con tutte le versioni di MT5?**

Sì, FibonacciAlert Pro è compatibile con tutte le versioni recenti di MetaTrader 5. Viene aggiornato regolarmente per garantire la compatibilità.





---





### **Pronto a Trasformare il Tuo Trading?**

FibonacciAlert Pro non ti rende un trader migliore.

**Ti rende un trader più disponibile.**





**Contattaci ora:**

**vopiser77@gmail.com**





FibonacciAlert Pro è venduto con un manuale utente completo.





Per qualsiasi domanda o preoccupazione, non esitare a contattarci.





Perché alla fine, il miglior indicatore sei **tu**.