Stochastic MACD

Il file Stochastic MACD.mq5 è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato che combina la logica di un oscillatore stocastico con la media mobile convergente e divergente (MACD).
È progettato per essere eseguito in una finestra del grafico separata e fornisce una rappresentazione fluida del momentum dei prezzi rispetto a uno specifico intervallo di negoziazione.
Funzionalità principali: a differenza di un MACD standard che utilizza dati di prezzo grezzi, questo indicatore applica la scala stocastica alle medie mobili esponenziali (EMA).
Normalizzazione stocastica: calcola il massimo più alto e il minimo più basso su un periodo stocastico definito dall'utente.
Quindi normalizza le EMA veloci e lente in base alla loro posizione all'interno di tale intervallo di prezzo5.
Calcolo MACD: la linea dell'indicatore principale è la differenza tra i valori normalizzati "Stocastico Veloce" e "Stocastico Lento", moltiplicata per 100.
Linea di Segnale: una terza EMA (il periodo di segnale) viene applicata al valore MACD risultante per creare una linea di segnale per identificare potenziali inversioni di tendenza o crossover.
Parametri di input chiave: Periodo Stocastico (inpStoPeriod): definisce l'intervallo di lookback (predefinito: 45) utilizzato per trovare i livelli di prezzo massimo e minimo.
Periodi EMA: include un periodo Veloce (predefinito: 12), un periodo Lento (predefinito: 26) e un periodo di segnale (predefinito: 9).
Prezzo Applicato: i trader possono scegliere tra diversi tipi di prezzo, tra cui Chiusura, Apertura, Massimo, Minimo, Mediano, Tipico o Ponderato. Livelli personalizzati: l'indicatore si inizializza con cinque livelli orizzontali per identificare le condizioni di mercato: Ipercomprato: livelli predefiniti a 10 e 15.
Ipervenduto: livelli predefiniti a -10 e livello medio: impostato a 0.
Struttura tecnica Classe EMA interna: il codice utilizza una classe personalizzata (CEma) per calcolare in modo efficiente le medie mobili esponenziali utilizzando un fattore di smoothing alfa (2 / (1 + periodo)).
Altri dall’autore
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
Indicatori
Il file ZigZagOnHeikinAshi.mq5 è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato che traccia una linea a ZigZag direttamente sul grafico principale dei prezzi, basandosi sui dati delle candele Heikin Ashi. Fornisce una visualizzazione fluida dei trend dei prezzi filtrando il rumore di mercato tramite i calcoli Heikin Ashi. Funzionalità principali: L'indicatore funziona calcolando prima i valori Heikin Ashi e poi identificando massimi e minimi locali per disegnare la linea a ZigZag. Doppio Display: P
FREE
Paistrade Light V2
Omar Mohamad El Marstani
Indicatori
Il file PairsTrade_Light_v2.mq5 è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato, progettato per il trading di coppie di valute, principalmente nel mercato Forex. Funge da versione semplificata dell'indicatore Ind_2_Linep1.mq5 e fornisce una rappresentazione visiva della relazione tra due strumenti finanziari. Funzionalità principali L'indicatore traccia il movimento di prezzo di due simboli selezionati in una finestra del grafico separata per aiutare i trader a identificare convergenza o divergenz
FREE
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicatori
Il file StochasticDMACD.mq5 è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato sviluppato da mladen nel 2020. Si tratta di un oscillatore basato sul momentum che combina la levigatura della media mobile convergente e divergente (MACD) con la normalizzazione range-bound di un oscillatore stocastico. Funzionalità principali L'indicatore funziona trasformando i dati di prezzo in un intervallo normalizzato prima di calcolare il momentum del trend. Normalizzazione stocastica: invece di utilizzare i prezzi
FREE
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
Indicatori
TRIX_4.mq5 (denominata internamente FEMA.mq5) è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato che implementa un calcolo basato su quattro medie mobili esponenziali (FEMA). È progettato per essere visualizzato in una finestra separata e fornisce un segnale di trend-following altamente omogeneo, stratificando più fasi di smoothing esponenziale. Funzionalità principali: L'indicatore calcola quattro livelli sequenziali di medie mobili esponenziali (EMA) per ricavare i suoi valori finali: Fase 1: Calcol
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione