Stochastic MACD
- Indicatori
- Omar Mohamad El Marstani
- Versione: 1.0
Il file Stochastic MACD.mq5 è un indicatore tecnico MQL5 personalizzato che combina la logica di un oscillatore stocastico con la media mobile convergente e divergente (MACD).
È progettato per essere eseguito in una finestra del grafico separata e fornisce una rappresentazione fluida del momentum dei prezzi rispetto a uno specifico intervallo di negoziazione.
Funzionalità principali: a differenza di un MACD standard che utilizza dati di prezzo grezzi, questo indicatore applica la scala stocastica alle medie mobili esponenziali (EMA).
Normalizzazione stocastica: calcola il massimo più alto e il minimo più basso su un periodo stocastico definito dall'utente.
Quindi normalizza le EMA veloci e lente in base alla loro posizione all'interno di tale intervallo di prezzo5.
Calcolo MACD: la linea dell'indicatore principale è la differenza tra i valori normalizzati "Stocastico Veloce" e "Stocastico Lento", moltiplicata per 100.
Linea di Segnale: una terza EMA (il periodo di segnale) viene applicata al valore MACD risultante per creare una linea di segnale per identificare potenziali inversioni di tendenza o crossover.
Parametri di input chiave: Periodo Stocastico (inpStoPeriod): definisce l'intervallo di lookback (predefinito: 45) utilizzato per trovare i livelli di prezzo massimo e minimo.
Periodi EMA: include un periodo Veloce (predefinito: 12), un periodo Lento (predefinito: 26) e un periodo di segnale (predefinito: 9).
Prezzo Applicato: i trader possono scegliere tra diversi tipi di prezzo, tra cui Chiusura, Apertura, Massimo, Minimo, Mediano, Tipico o Ponderato. Livelli personalizzati: l'indicatore si inizializza con cinque livelli orizzontali per identificare le condizioni di mercato: Ipercomprato: livelli predefiniti a 10 e 15.
Ipervenduto: livelli predefiniti a -10 e livello medio: impostato a 0.
Struttura tecnica Classe EMA interna: il codice utilizza una classe personalizzata (CEma) per calcolare in modo efficiente le medie mobili esponenziali utilizzando un fattore di smoothing alfa (2 / (1 + periodo)).