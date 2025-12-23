Fibonacci Alert Pro
FibonacciAlert Pro - Il Tuo Sorvegliante Fibonacci 24/7
Immagina questa situazione...
Tu stai dormendo.
Il mercato no.
Ma il tuo sorvegliante Fibonacci è di guardia.
"Livello 61,8% toccato su EURUSD - Fibonacci 'Fibo_Swing_H4'"
Questo è FibonacciAlert Pro. Il tuo guardiano notturno. Il tuo assistente discreto. La tua assicurazione per non perdere mai un'opportunità, anche quando la vita ti allontana dagli schermi.
L'indicatore avanzato FIBO ALERTS PRO è disponibile in due versioni, compatibili con MetaTrader 4 e MetaTrader 5, e funziona con tutti i broker Forex e le società di trading proprietario.
Viene fornito un manuale utente completo in PIÙ LINGUE.
Dopo il tuo acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere un supporto personalizzato e ottenere il manuale dettagliato. Il nostro team di assistenza ti guiderà personalmente nella configurazione e nell'uso ottimale dello strumento.
FIBO ALERTS PRO è il risultato di uno sviluppo approfondito e di test intensivi, progettato per offrire affidabilità, precisione e tranquillità nel tuo trading.
La Magia del Monitoraggio Multiplo - Svelata
Monitoraggio Multi-Grafico
Traduzione: "Monitora per me questi tre strumenti Fibonacci specifici."
È come avere 3 assistenti diversi, ognuno che monitora un grafico diverso, ma paghi solo una volta.
Rilevamento Direzionale Intelligente
Traduzione: "Indovina come ho disegnato il mio Fibonacci e adattati di conseguenza."
Questa è l'intelligenza che fa la differenza. Non più aggiustamenti manuali.
Sistema di Raffreddamento Intelligente
Traduzione: "Non avvisarmi due volte per lo stesso livello entro 30 minuti."
Elimina fastidiosi avvisi ripetuti quando il prezzo oscilla attorno a livelli chiave.
Precisione Chirurgica
Traduzione: "Sii preciso entro 0,5 pip."
Per i perfezionisti che vogliono avvisi nel momento ESATTO.
Il Confronto Doloroso
"Ma ho già gli avvisi in MT5..." - Ecco perché FibonacciAlert Pro è diverso:
|Compito
|Con MT5 Nativo
|Con FibonacciAlert Pro
|Monitorare 3 Strumenti Fibonacci
|3 indicatori diversi
|1 singolo indicatore
|Cambiare un Parametro
|Cambialo 3 volte
|Cambialo 1 volta
|Vedere lo Stato Generale
|Impossibile
|Panoramica a Pannello Singolo
|Gestire Avvisi Ripetuti
|Manualmente
|Raffreddamento Automatico
|Comprendere la Direzione
|Tocca a te indovinare
|Rilevamento Automatico
Hai un Fibonacci su EURUSD, uno su Oro, uno su NASDAQ.
Con MT5: Crei 8 avvisi per Fibonacci × 3 strumenti Fibonacci = 24 avvisi da gestire.
Con FibonacciAlert: Inserisci 3 nomi, controlli 3 livelli = 2 minuti di configurazione.
Scenario Reale di Trading
Sei un trader di materie prime con questi strumenti Fibonacci:
Il risultato: Un singolo indicatore monitora 4 strumenti diversi, 2 livelli ciascuno, 24/7.
Scegli la Tua Libertà di Trading
La Vita Senza FibonacciAlert
- Perdi opportunità mentre dormi
- Controllo costante dei grafici
- Gestione manuale degli avvisi
- Stress e incertezza
- Finestre di trading limitate
FibonacciAlert Pro
- Monitoraggio Mercato 24/7
- Monitoraggio Multi-Grafico
- Sistema di Avvisi Intelligenti
- Notifiche Push
- Aggiornamenti a Vita
- Manuale Completo
- Supporto Prioritario
Ma il vero valore:
Le opportunità che non perdi più: inestimabile
Il tempo che recuperi: inestimabile
Lo stress che eviti: inestimabile
Domande Frequenti
Non c'è un limite fisso. Puoi monitorarne quanti ne vuoi aggiungendo i loro nomi al parametro SpecificFibName, separati da virgole.
Sì! Quando installato su un VPS, riceverai notifiche push sul tuo dispositivo mobile tramite l'app mobile di MT5.
Semplicemente contattaci a vopiser77@gmail.com e ti aiuteremo a recuperare immediatamente la tua licenza.
Offriamo una garanzia di soddisfazione di 30 giorni. Se FibonacciAlert Pro non trasforma la tua esperienza di trading, ti rimborseremo l'acquisto.
Pronto a Trasformare il Tuo Trading?
FibonacciAlert Pro non ti rende un trader migliore.
Ti rende un trader più disponibile.
Contattaci ora:
vopiser77@gmail.com
FibonacciAlert Pro viene fornito con un manuale utente completo.
Per qualsiasi domanda o dubbio, siamo qui per aiutare.