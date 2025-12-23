Fibonacci Alert Pro

FibonacciAlert Pro - Il Tuo Sorvegliante Fibonacci 24/7

Immagina questa situazione...

Sono le 3 del mattino. Stai dormendo profondamente. Sul tuo grafico EURUSD, il prezzo ha appena toccato quel livello Fibonacci chiave del 61,8% che aspettavi da oltre due giorni.

Tu stai dormendo.

Il mercato no.

Ma il tuo sorvegliante Fibonacci è di guardia.

DING! Una notifica sul tuo telefono:

"Livello 61,8% toccato su EURUSD - Fibonacci 'Fibo_Swing_H4'"

Questo è FibonacciAlert Pro. Il tuo guardiano notturno. Il tuo assistente discreto. La tua assicurazione per non perdere mai un'opportunità, anche quando la vita ti allontana dagli schermi.

L'indicatore avanzato FIBO ALERTS PRO è disponibile in due versioni, compatibili con MetaTrader 4 e MetaTrader 5, e funziona con tutti i broker Forex e le società di trading proprietario.

Viene fornito un manuale utente completo in PIÙ LINGUE.

Dopo il tuo acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere un supporto personalizzato e ottenere il manuale dettagliato. Il nostro team di assistenza ti guiderà personalmente nella configurazione e nell'uso ottimale dello strumento.

FIBO ALERTS PRO è il risultato di uno sviluppo approfondito e di test intensivi, progettato per offrire affidabilità, precisione e tranquillità nel tuo trading.

La Magia del Monitoraggio Multiplo - Svelata

🎯 Monitoraggio Multi-Grafico SpecificFibName = "Fib_EURUSD_Daily,MyGold_Swing,Fibo_NASDAQ_H1" Traduzione: "Monitora per me questi tre strumenti Fibonacci specifici." È come avere 3 assistenti diversi, ognuno che monitora un grafico diverso, ma paghi solo una volta. ⚡ Rilevamento Direzionale Intelligente DetectDirection = true Traduzione: "Indovina come ho disegnato il mio Fibonacci e adattati di conseguenza." Questa è l'intelligenza che fa la differenza. Non più aggiustamenti manuali. 🔔 Sistema di Raffreddamento Intelligente CooldownMinutes = 30 Traduzione: "Non avvisarmi due volte per lo stesso livello entro 30 minuti." Elimina fastidiosi avvisi ripetuti quando il prezzo oscilla attorno a livelli chiave. 🎯 Precisione Chirurgica ThresholdPips = 0.5 Traduzione: "Sii preciso entro 0,5 pip." Per i perfezionisti che vogliono avvisi nel momento ESATTO.

Il Confronto Doloroso

"Ma ho già gli avvisi in MT5..." - Ecco perché FibonacciAlert Pro è diverso:

Compito Con MT5 Nativo Con FibonacciAlert Pro Monitorare 3 Strumenti Fibonacci 3 indicatori diversi 1 singolo indicatore Cambiare un Parametro Cambialo 3 volte Cambialo 1 volta Vedere lo Stato Generale Impossibile Panoramica a Pannello Singolo Gestire Avvisi Ripetuti Manualmente Raffreddamento Automatico Comprendere la Direzione Tocca a te indovinare Rilevamento Automatico

Esempio Concreto:

Hai un Fibonacci su EURUSD, uno su Oro, uno su NASDAQ.

Con MT5: Crei 8 avvisi per Fibonacci × 3 strumenti Fibonacci = 24 avvisi da gestire.

Con FibonacciAlert: Inserisci 3 nomi, controlli 3 livelli = 2 minuti di configurazione.

Scenario Reale di Trading

Sei un trader di materie prime con questi strumenti Fibonacci:

SpecificFibName = "Gold_Swing_Fib,Oil_Retracement,Silver_Channel,Copper_Trend"

Il risultato: Un singolo indicatore monitora 4 strumenti diversi, 2 livelli ciascuno, 24/7.

- Trader Nomade "Opero dal mio telefono, sul treno, in fila. Con FibonacciAlert sul mio VPS, ricevo notifiche push. Vedo immediatamente quale grafico controllare, quale livello è stato toccato. Non più scrolling attraverso tutti i miei grafici uno per uno."

- Trader Perfezionista "Mi piace che tutto sia perfetto. I parametri di precisione chirurgica mi danno avvisi esatti quando il prezzo tocca IL MIO livello, non approssimativamente."

Scegli la Tua Libertà di Trading

La Vita Senza FibonacciAlert Il Tuo Tempo ⏰ Perdi opportunità mentre dormi

Controllo costante dei grafici

Gestione manuale degli avvisi

Stress e incertezza

Finestre di trading limitate FibonacciAlert Pro $97 Monitoraggio Mercato 24/7

Monitoraggio Multi-Grafico

Sistema di Avvisi Intelligenti

Notifiche Push

Aggiornamenti a Vita

Manuale Completo

Supporto Prioritario Ottieni Accesso Istantaneo

Ma il vero valore:

Le opportunità che non perdi più: inestimabile

Il tempo che recuperi: inestimabile

Lo stress che eviti: inestimabile

Domande Frequenti

Quanti strumenti Fibonacci posso monitorare simultaneamente? Non c'è un limite fisso. Puoi monitorarne quanti ne vuoi aggiungendo i loro nomi al parametro SpecificFibName, separati da virgole.

Funziona su dispositivi mobili? Sì! Quando installato su un VPS, riceverai notifiche push sul tuo dispositivo mobile tramite l'app mobile di MT5.

Cosa succede se perdo la mia licenza? Semplicemente contattaci a vopiser77@gmail.com e ti aiuteremo a recuperare immediatamente la tua licenza.

C'è una garanzia di rimborso? Offriamo una garanzia di soddisfazione di 30 giorni. Se FibonacciAlert Pro non trasforma la tua esperienza di trading, ti rimborseremo l'acquisto.

Pronto a Trasformare il Tuo Trading?

FibonacciAlert Pro non ti rende un trader migliore.

Ti rende un trader più disponibile.

Contattaci ora:

vopiser77@gmail.com

FibonacciAlert Pro viene fornito con un manuale utente completo.

Per qualsiasi domanda o dubbio, siamo qui per aiutare.