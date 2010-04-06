Outside Bar Trader EA gts

OUTSIDE BAR TRADER EA - è un sistema di trading intraday di alta qualità basato sulla ricerca dell'azione dei prezzi!





Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 8 Set_file disponibili per 6 coppie forex!





L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern di azione dei prezzi outside bar, combinato con tecniche di trend e scalping!





L'EA funziona sul timeframe H1 durante le sessioni UE e USA.





Caratteristiche dell'EA:

- L'EA può essere eseguito su 6 coppie (8 grafici) contemporaneamente.

- Calcolo automatico dei lotti in base al saldo del conto.

- L'EA ha una gestione del denaro basata sugli interessi composti integrata di default.

- SL e TP sono dinamici: possono adattarsi alla volatilità del mercato di default.

- Ogni operazione ha SL e TP che non sono visibili al broker. - Sistema di filtraggio intelligente: filtro di tendenza, filtri oscillatore, filtro giorno feriale, filtro orario di lavoro, filtro spread, ecc.

- Il saldo minimo richiesto per eseguire il robot è di soli $100.

- Leva finanziaria del conto: qualsiasi nell'intervallo da 1:30 a 1:2000.

- Coppie di trading: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafici), GBPUSD (2 grafici).

- Intervallo temporale: H1.

- Orario di operatività: l'EA cerca opportunità di ingresso in base al filtro giorno feriale e al filtro orario di lavoro (nelle sessioni UE e USA). Se il sistema non ha aperto ordini durante l'orario di operatività, significa che non erano disponibili segnali di ingresso sul grafico.

- Con funzioni di Trailing Stop e BreakEven adattive.





Come installare:

- Aprire 8 grafici consigliati:

EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafici), GBPUSD (2 grafici).

- Selezionare l'intervallo temporale H1 su ciascun grafico.

- Associa l'Expert Adviser a ciascun grafico.

- Applica il "Set_file" corrispondente all'EA.

- Il robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare un VPS al posto del PC).





IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, segui le raccomandazioni seguenti:





- ORARIO DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare il filtro Orario di lavoro: inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e ti fornirò i Set_file correlati, se necessario.





- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti: ECN o Raw spread per prestazioni migliori.





Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.