Mad turtle replica

Presentazione del Progetto "Mad Turtle replica" (Replica di Tartaruga Matta) – Un Nuovo Livello di Trading Algoritmico a un Prezzo Accessibile

Reverse Engineering Intelligente

Non utilizziamo gli algoritmi originali degli autori, ma analizziamo le transazioni dei loro sistemi di trading. Successivamente, usiamo le statistiche di queste transazioni per addestrare modelli di Machine Learning che riproducono il trading dei prodotti originali. Il risultato è un sistema di trading simile, ma a un costo molto inferiorerispetto a quanto richiesto dagli autori.

Panoramica dei Parametri di Trading

  • Strumento: XAUUSD (Oro/Dollaro USA).

  • Timeframe Operativi: Un intervallo flessibile da H1 a M15.

  • Gestione delle Posizioni: Lavora simultaneamente solo con una posizione o aggiunge posizioni supplementari.

  • Deposito Richiesto: A partire da $200 USD (o equivalente in qualsiasi valuta).

  • Compatibilità: Piena adattabilità a qualsiasi broker (quotazioni a 2 o 3 cifre), qualsiasi tipo di valuta di deposito, qualsiasi nome di simbolo e fuso orario (GMT).

  • Semplicità di Avvio: Pronto per l'uso "out of the box" senza necessità di una complessa preconfigurazione.

La Vera Essenza del Machine Learning

Il progetto si basa sul Machine Learning (ML) all'avanguardia:

  • Autonomia: Il nostro Expert Advisor (EA) funziona in modo completamente indipendente. Non utilizza API esterne, come GPT, o servizi web di terze parti.

  • Tecnologie ML: I modelli di Intelligenza Artificiale vengono implementati tramite la libreria ONNX (Open Neural Network Exchange) integrata in MT5. Al primo avvio, vedrete una conferma di sistema di questa integrazione, che garantisce l'autenticità dell'approccio dichiarato.

  • Unicità dello Sviluppo: Alla base c'è il nostro metodo originale di estrazione delle caratteristiche (feature engineering), integrato da una metodologia proprietaria di apprendimento per rinforzo (ricompense/penalità), nonché da un filtraggio a cascata multilivello tramite meta-modelli e tecniche avanzate di ensembling.

Focus sulla Sicurezza del Capitale

Evitiamo categoricamente le pratiche di trading rischiose:

  • Rifiuto degli Stili Rischiosi: Non vengono utilizzati metodi pericolosi per la stabilità a lungo termine, come pre-rollover, micro-scalping o il trading in canali stretti con bassa significatività statistica.

  • Divieto di Sistemi Pericolosi: Non applichiamo strategie con rischio in crescita esponenziale, come i sistemi a griglia (grid) o Martingala.

  • Principio di Sostenibilità: Escludiamo qualsiasi strategia che possa generare profitti prolungati, ma che sia in grado di azzerare il risultato accumulato o l'intero deposito in un solo giorno di trading.

Strategia e Vantaggi

I modelli sono stati addestrati su un formato a ciclo completo di 24 ore, utilizzando timeframe superiori (H4). Questo assicura il mantenimento delle posizioni da poche ore a diversi giorni, o scalping.

  • Generazione di Profitto: L'obiettivo principale è la generazione di profitti stabili e puliti, misurati in pip, e non tramite la manipolazione del volume (lotti).

Vantaggi Chiave:

  • Carico Ridotto: Un alto profitto in pip consente l'utilizzo di bassi volumi di trading (lotti), minimizzando il carico sul margine.

  • Elevata Resistenza alle Perdite: Il rapporto "profitto/perdita" è ottimizzato. Per perdere il profitto accumulato con lo stesso lotto, è necessaria una perdita paragonabile a decine di range giornalieri. Questo assicura la stabilità a lungo termine: più a lungo siete in profitto, minore è la probabilità di perderlo.

Confrontate questi indicatori con le statistiche di altri Expert Advisor per comprendere la differenza fondamentale del nostro sviluppo.

Visione e Obiettivo del Progetto

La missione principale di "Mad Turtle replica" è creare uno strumento di trading che offra una redditività superiore agli interessi bancari, senza esporre assolutamente il deposito a rischi inutili e senza disturbare il vostro riposo notturno.

Ci concentriamo sull'investimento sicuro e a lungo termine, e non sull'aggressiva "accelerazione" del conto o su sogni irrealizzabili di ricchezza istantanea. Questo è un progetto in evoluzione. Aderendo, avrete l'opportunità di influenzare i futuri aggiornamenti e suggerire le vostre idee.

A Chi Non è Consigliato il Nostro Progetto

Per garantire un'esperienza positiva, chiediamo di astenersi dall'acquisto a coloro che:

  • Cercano risultati rapidi e aggressivi (ad esempio, aumentare un conto da 500 a 50.000 in breve tempo).

  • Mancano di pazienza e intervengono frequentemente nel lavoro dell'EA, disturbando l'equilibrio rischio/profitto stabilito, e poi attribuiscono i risultati ottenuti al funzionamento dell'EA stesso.

  • Modificano autonomamente i coefficienti interni e le soglie dei modelli, subiscono perdite e accusano l'Expert Advisor di funzionamento non corretto.

Raccomandazione dello Sviluppatore: Utilizzate solo la modalità completamente automatica e le configurazioni consigliate.


