TEMA Scalper Pro è un indicatore di segnale di inversione di tendenza leggero, ultra-veloce e altamente reattivo, progettato per scalper e day trader che necessitano di frecce Compra/Vendi istantanee con un ritardo minimo.

L'indicatore utilizza una struttura TEMA (Tripla Media Mobile Esponenziale) raffinata per rilevare i micro-cambiamenti di tendenza, combinata con un filtro MACD opzionale per rimuovere il rumore e confermare la direzione. Questo strumento è l'ideale per i trader che desiderano frecce semplici, pulite e affidabili senza inutili ingombri o riverniciatura (repainting).

⭐ Metodologia Motore di Tendenza TEMA: L'indicatore calcola una Tripla EMA per determinare la micro-tendenza dominante e rilevare i punti di transizione. Quando lo slancio cambia, traccia immediatamente una freccia Compra/Vendi.

Filtro di Conferma MACD (opzionale): I trader possono abilitare il filtro per ignorare segnali deboli o falsi durante i mercati mossi.

Calcolo Nativo: TEMA viene calcolata rigorosamente dal timeframe del grafico (nessuna riverniciatura multi-timeframe). Solo il filtro MACD può fare riferimento a un altro timeframe se l'utente lo seleziona.

Logica Persistente: La memoria di stato interna garantisce che i segnali rimangano coerenti e non rivernicino.

⭐ Caratteristiche Linea TEMA codificata per colore

Verde → rialzista (bullish)

Rosso → ribassista (bearish)

Semplici frecce Compra/Vendi con chiara rilevazione dell'inversione di tendenza

Consegna istantanea del segnale sulla barra 0 (allarmi in tempo reale opzionali nel Terminale)

Filtro anti-rumore MACD opzionale

Timer conto alla rovescia candela integrato

Leggero e a basso consumo di risorse – adatto per lo scalping su XAUUSD M1/M5

Funziona su tutti i simboli e timeframe

NON rivernicia i segnali passati

Perfetto per il trading manuale, i sistemi di scalping e la conferma di EA (Expert Advisor)

⭐ Come Usare Aggiungi l'indicatore al tuo grafico

Abilita o disabilita la colorazione TEMA

Scegli se attivare il filtro MACD

Monitora le frecce:

Freccia Verde = Compra

Freccia Rossa = Vendi

Per le migliori prestazioni di scalping:

XAUUSD – M1/M5

EURUSD/GBPUSD – M1–M15

Cripto (BTC/ETH) – M5–H1

⭐ Configurazione Grafico Consigliata Usa l'indicatore con zone di Offerta/Domanda o Supporto/Resistenza

Combina con RSI o stocastico per una conferma aggiuntiva

Abilita il timer candela per uno scalping di precisione

⭐ Vantaggi ✔ Zero riverniciatura

✔ Calcoli estremamente veloci

✔ Grafico pulito – solo TEMA + frecce

✔ Ideale per principianti e professionisti

✔ Funziona con qualsiasi broker, qualsiasi spread, qualsiasi asset

⭐ Ingressi (Inputs) Periodo TEMA

Mostra/Nascondi TEMA

Colora TEMA per Tendenza

Filtro MACD (Periodi Veloce / Lento / Segnale)

Impostazioni Timer: posizione, colore, dimensione del carattere

⭐ Note Finali ABD TEMA Scalper Pro è progettato per portare chiarezza e velocità al tuo flusso di lavoro di trading. Che tu faccia scalping sull'oro su M1 o swing trading su coppie forex, questo strumento ti aiuterà a identificare punti di svolta ad alta probabilità istantaneamente e con precisione.