TEMA Scalper Pro
- Indicatori
- Abdullah Alhariri
- Versione: 5.0
- Attivazioni: 5
TEMA Scalper Pro è un indicatore di segnale di inversione di tendenza leggero, ultra-veloce e altamente reattivo, progettato per scalper e day trader che necessitano di frecce Compra/Vendi istantanee con un ritardo minimo.
L'indicatore utilizza una struttura TEMA (Tripla Media Mobile Esponenziale) raffinata per rilevare i micro-cambiamenti di tendenza, combinata con un filtro MACD opzionale per rimuovere il rumore e confermare la direzione. Questo strumento è l'ideale per i trader che desiderano frecce semplici, pulite e affidabili senza inutili ingombri o riverniciatura (repainting).
⭐ Metodologia Motore di Tendenza TEMA: L'indicatore calcola una Tripla EMA per determinare la micro-tendenza dominante e rilevare i punti di transizione. Quando lo slancio cambia, traccia immediatamente una freccia Compra/Vendi.
Filtro di Conferma MACD (opzionale): I trader possono abilitare il filtro per ignorare segnali deboli o falsi durante i mercati mossi.
Calcolo Nativo: TEMA viene calcolata rigorosamente dal timeframe del grafico (nessuna riverniciatura multi-timeframe). Solo il filtro MACD può fare riferimento a un altro timeframe se l'utente lo seleziona.
Logica Persistente: La memoria di stato interna garantisce che i segnali rimangano coerenti e non rivernicino.
⭐ Caratteristiche Linea TEMA codificata per colore
Verde → rialzista (bullish)
Rosso → ribassista (bearish)
Semplici frecce Compra/Vendi con chiara rilevazione dell'inversione di tendenza
Consegna istantanea del segnale sulla barra 0 (allarmi in tempo reale opzionali nel Terminale)
Filtro anti-rumore MACD opzionale
Timer conto alla rovescia candela integrato
Leggero e a basso consumo di risorse – adatto per lo scalping su XAUUSD M1/M5
Funziona su tutti i simboli e timeframe
NON rivernicia i segnali passati
Perfetto per il trading manuale, i sistemi di scalping e la conferma di EA (Expert Advisor)
⭐ Come Usare Aggiungi l'indicatore al tuo grafico
Abilita o disabilita la colorazione TEMA
Scegli se attivare il filtro MACD
Monitora le frecce:
Freccia Verde = Compra
Freccia Rossa = Vendi
Per le migliori prestazioni di scalping:
XAUUSD – M1/M5
EURUSD/GBPUSD – M1–M15
Cripto (BTC/ETH) – M5–H1
⭐ Configurazione Grafico Consigliata Usa l'indicatore con zone di Offerta/Domanda o Supporto/Resistenza
Combina con RSI o stocastico per una conferma aggiuntiva
Abilita il timer candela per uno scalping di precisione
⭐ Vantaggi ✔ Zero riverniciatura
✔ Calcoli estremamente veloci
✔ Grafico pulito – solo TEMA + frecce
✔ Ideale per principianti e professionisti
✔ Funziona con qualsiasi broker, qualsiasi spread, qualsiasi asset
⭐ Ingressi (Inputs) Periodo TEMA
Mostra/Nascondi TEMA
Colora TEMA per Tendenza
Filtro MACD (Periodi Veloce / Lento / Segnale)
Impostazioni Timer: posizione, colore, dimensione del carattere
⭐ Note Finali ABD TEMA Scalper Pro è progettato per portare chiarezza e velocità al tuo flusso di lavoro di trading. Che tu faccia scalping sull'oro su M1 o swing trading su coppie forex, questo strumento ti aiuterà a identificare punti di svolta ad alta probabilità istantaneamente e con precisione.