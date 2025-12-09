Smart Investor for XAUUSD

“Smart Investor for XAUUSD” è un Expert Advisor avanzato basato su algoritmi di analisi automatica, progettato per operare esclusivamente sul cross XAUUSD. L’EA integra moduli di valutazione statistica e filtri adattivi che analizzano in modo sistematico la struttura del mercato dell’oro, concentrandosi su trend, volatilità reale e qualità dei punti di ingresso. Ogni componente è ottimizzato per generare operatività coerente con un’esposizione controllata, orientata al medio-lungo periodo, dove la stabilità dei segnali ha un ruolo essenziale.

L’EA non è generico e non è progettato per altre coppie. Questa scelta consente di concentrare il modello su caratteristiche tecniche tipiche dell’oro: variazioni cicliche della volatilità, reazioni ai periodi di compressione dei prezzi, gestione dei breakout reali e filtraggio dei movimenti rumorosi. Il risultato è un sistema focalizzato sulla stabilità operativa e sulla riduzione dell’incertezza nelle decisioni. L’obiettivo è fornire un supporto misurabile, oggettivo e costante, senza dipendere da interpretazioni soggettive o condizioni non verificabili.

L’EA è pronto all’uso: non sono richieste configurazioni avanzate. I parametri essenziali sono già preimpostati, così da permettere un’adozione immediata. L’utente può integrarlo nella propria operatività senza procedure complesse e senza necessità di personalizzazione tecnica. L’esecuzione continua tramite VPS garantisce stabilità anche in assenza dell’utente.

IL SEGNALE LIVE SARA' PRESTO DISPONIBILE

Requisiti

  • Capitale minimo: 200$

  • Leva finanziaria minima: 1:30

  • Preferibilmente broker con spread e commissioni basse (es. IC Markets)

  • Una VPS a bassa latenza (es. MQL5 VPS)

10 COPIE OGNI 100$ – PREZZO INIZIALE 299$ – PREZZO FINALE 1299$

La distribuzione segue una progressione numerica fissa: ogni 10 copie vendute il prezzo aumenta di 100$. Questo modello consente agli utenti iniziali di acquistare l’EA a un costo inferiore, mentre il valore cresce gradualmente fino al prezzo finale di 1299$. La struttura è trasparente e permette una visione chiara della scaletta dei prezzi.

L’EA è adatto a utenti con qualsiasi livello di esperienza. L’obiettivo è fornire uno strumento già pronto che supporti l’operatività sull’oro in modo sistematico e ripetibile. La gestione totalmente automatica riduce l’intervento manuale, limitando l’esposizione a errori operativi. Il supporto dedicato è disponibile in modo continuativo, con assistenza tecnica immediata per installazione, configurazione dell’ambiente di trading e utilizzo quotidiano.

L’EA è progettato per funzionare in contesti operativi diversi, da sessioni di mercato più liquide fino a momenti caratterizzati da rallentamenti o variazioni improvvise della volatilità. La struttura interna è sviluppata per mantenere un comportamento coerente indipendentemente dalle condizioni di mercato, evitando reazioni eccessive ai micro-movimenti dei prezzi. Questo consente all’utente di avere un modello stabile nel tempo, capace di operare senza oscillazioni comportamentali tra una fase e l’altra del mercato dell’oro.

Un ulteriore vantaggio risiede nella capacità dell’EA di mantenere un’esecuzione costante, fondamentale per chi opera in modo continuativo o vuole costruire una strategia che non dipenda dalla presenza attiva del trader. La continuità operativa permette al sistema di valutare in modo ininterrotto le condizioni del grafico, integrando segnali, filtrando eventi non rilevanti e reagendo solo quando le condizioni rientrano nei parametri previsti. Questo approccio elimina la tipica frammentazione operativa che si verifica quando si interviene manualmente o quando si è costretti a interrompere la sessione di analisi.

Il modello è stato costruito con un’attenzione particolare alla compatibilità con VPS, elemento fondamentale per garantire latenze ridotte e connessione stabile al server del broker. Attraverso l’uso di una VPS, anche gli utenti con connessione non ottimale possono ottenere un’esecuzione fluida e costante, senza ritardi nelle operazioni o disconnessioni che potrebbero compromettere il funzionamento dell’EA. L’unione tra elaborazione interna e stabilità dell’infrastruttura permette al sistema di mantenere un comportamento uniforme sia in condizioni di mercato ordinarie che durante picchi di volatilità.

L’EA è pensato anche per chi desidera una soluzione di lungo periodo che non richieda sostituzioni o aggiornamenti continui. L’intera logica è stata strutturata per resistere alle modifiche naturali delle condizioni generali del mercato XAUUSD, riducendo il rischio di obsolescenza rapida o di prestazioni inconsistenti dopo eventi macroeconomici rilevanti. L’obiettivo è garantire uno strumento in grado di adattarsi al mutare del contesto, mantenendo allo stesso tempo integrità e coerenza nei criteri decisionali.

Gli utenti che adottano questo EA possono contare su un supporto metodico volto a garantire un’integrazione corretta in qualsiasi ambiente di trading. Ogni fase, dall’installazione alle impostazioni iniziali, viene supportata con procedure chiare e verificabili. Questo riduce drasticamente i tempi di avvio e consente all’utente di concentrarsi sull’osservazione del comportamento dell’EA, piuttosto che sulle configurazioni preliminari. L’assistenza continua permette inoltre di intervenire rapidamente in caso di esigenze specifiche legate al broker, al server, o a particolari condizioni operative.

La struttura dell’EA è stata definita anche in funzione della gestione di scenari complessi, come variazioni improvvise dei range giornalieri o prolungate fasi di compressione dei prezzi, situazioni frequenti nel mercato dell’oro. Il sistema integra criteri che valutano l’intensità dei movimenti, la persistenza del trend, la coerenza dei breakout e l’affidabilità delle zone di consolidamento. Questo garantisce che le decisioni operative non vengano prese su impulsi isolati, ma su condizioni tecniche misurabili e validate.

Un altro aspetto rilevante è la riduzione del tempo necessario per monitorare manualmente il mercato. L’EA opera in modo indipendente e continua ad analizzare il flusso dei prezzi senza pause, rendendo il processo decisionale continuo e uniforme. Questo permette all’utente di non dipendere da sessioni di trading lunghe o da analisi costanti, beneficiando comunque di un modello che reagisce in modo rapido e disciplinato quando i parametri lo richiedono.

La trasparenza dei parametri interni consente all’utente di comprendere il comportamento generale del sistema anche senza modificare i settaggi. La logica operativa è descritta in modo chiaro, così da offrire una comprensione completa del modo in cui l’EA interpreta il mercato e seleziona le condizioni operative. Questo approccio riduce le incertezze e permette di integrare l’EA anche in contesti di gestione del rischio già esistenti.

L’obiettivo di questo EA è fornire uno strumento stabile, robusto e utilizzabile nel tempo, senza richiedere aggiornamenti costanti o modifiche iterative da parte dell’utente. Ogni elemento è pensato per permettere un utilizzo immediato, mantenendo un comportamento coerente e verificabile in qualsiasi fase operativa. Con un supporto continuo e una struttura tecnica solida, l’EA offre una soluzione affidabile per chi cerca un sistema focalizzato esclusivamente sul mercato XAUUSD, basato su criteri oggettivi e adatto a un utilizzo prolungato nel tempo.


Altri dall’autore
EA Gold Bot for MT5
Nicola Capatti
Experts
EA Gold Bot for MT5 è un Expert Advisor progettato esclusivamente per operare sul mercato dell’oro, in particolare sul simbolo XAUUSD all’interno della piattaforma MetaTrader 5. L’architettura del sistema combina moduli di analisi tecnica, riconoscimento di pattern e gestione adattiva basata sulla volatilità, con l’obiettivo di individuare configurazioni di mercato favorevoli e trasformarle in esecuzioni operative efficienti. Il funzionamento è ottimizzato per il timeframe M15, un intervallo ch
HFT System for MT5
Nicola Capatti
Experts
HFT System per MT5 – L’Expert Advisor Definitivo per il Trading ad Alta Frequenza Una Decade di Successo, 9 Mesi di Sviluppo HFT System per MT5 è il frutto di oltre un decennio di esperienza nel trading algoritmico e di 9 mesi di sviluppo intensivo, progettato per offrire performance elevate e stabilità sui mercati finanziari. Questo Expert Advisor (EA) rappresenta il massimo livello di ottimizzazione nel trading ad alta frequenza (HFT), sfruttando algoritmi avanzati e strategie robuste per gara
EA Gold Trader for Propfirms
Nicola Capatti
Experts
EA Gold Trader for Prop-Firms Il tuo alleato per superare le challenge delle Prop Firms con precisione e affidabilità! "EA Gold Trader for Prop-Firms" è un Expert Advisor appositamente progettato per affrontare e completare con successo le challenge delle Prop Firms più conosciute, oltre a mantenere il controllo e la stabilità delle operazioni durante le fasi successive. Grazie alla sua configurazione flessibile e ai parametri ottimizzati, questo EA è ideale per gestire i requisiti delle Prop Fi
MA cross Bot for MT5
Nicola Capatti
Experts
Il MA Cross Bot per MetaTrader 5 è un Expert Advisor gratuito pensato con uno scopo puramente didattico e dimostrativo. Nasce dall’idea di offrire a chi si avvicina al trading algoritmico uno strumento semplice ma concreto, che permetta di comprendere meglio come funziona una delle logiche più conosciute e utilizzate nei mercati finanziari: l’incrocio delle medie mobili. L’EA osserva l’andamento del prezzo e reagisce quando due medie mobili si incrociano tra loro, aprendo automaticamente posizio
FREE
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Ultimate Arrow Indicator - Il Tuo Strumento per il Successo nel Trading! Sei stanco di strumenti che promettono tanto ma offrono poco? Il nostro Ultimate Arrow Indicator per MT4 è la soluzione definitiva che porta il tuo trading a un livello superiore. Questo indicatore è stato progettato con precisione chirurgica per offrirti segnali chiari, affidabili e senza compromessi. Ecco perché Ultimate Arrow Indicator è la scelta ideale per trader esperti e principianti: Prestazioni Straordinarie - Ris
Trend Precision Oscillator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Precision Oscillator – Un approccio raffinato all’analisi del trend Il Trend Precision Oscillator è un indicatore sviluppato per offrire una lettura approfondita e ad alta risoluzione del comportamento del prezzo nei mercati finanziari. Progettato con un’architettura algoritmica proprietaria, l’indicatore analizza la struttura del movimento del prezzo tenendo conto di volatilità, dinamiche direzionali e micro-oscillazioni interne, restituendo un’uscita precisa su una scala che varia da -10
Enhanced RSI for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Enhanced RSI: Un Indicatore Ibrido per un'Analisi Tecnica Più Approfondita L' Enhanced RSI è un indicatore tecnico versatile e personalizzabile, progettato per fornire ai trader un'analisi più completa e accurata dei mercati. Combinando le migliori caratteristiche di medie mobili, RSI e MACD, questo indicatore offre una visione multidimensionale del momentum e della forza di un trend. Caratteristiche Principali: Ibridazione Perfetta: L'Enhanced RSI fonde le potenzialità delle medie mobili, dell'
Spread Indicator for mt4
Nicola Capatti
Indicatori
FREE Spread indicator for MetaTrader 4 this indicator includes: -average spread -current spread -minimum spread -maximum spread If you are interested in my products I recommend you visit my page where you can find: Experts Advisors:  https://www.mql5.com/it/market/product/119456?source=Site+Profile indicators:  https://www.mql5.com/it/market/product/120038?source=Site+Profile I hope the spread indicator will be useful to you. https://www.mql5.com/it/users/kappa05
FREE
Volume Profile for mt4
Nicola Capatti
Indicatori
Indicatore Volume Profile per MT4 Ottieni un vantaggio nel trading con l'indicatore "Volume Profile" per MetaTrader 4 (MT4). Questo strumento avanzato di analisi tecnica ti permette di identificare con precisione i livelli chiave di supporto e resistenza basati sul volume delle transazioni. Visualizza facilmente le aree di maggiore interesse del mercato, dove i volumi di scambio sono più alti, e sfrutta queste informazioni per prendere decisioni di trading più informate. Caratteristiche principa
Color Range Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Il "Color Range Indicator" è un potente strumento di analisi tecnica progettato per la piattaforma MT4, ideale per i trader che desiderano avere una visione chiara e immediata delle tendenze di mercato. Questo indicatore disegna una linea colorata in funzione del trend corrente, facilitando l'interpretazione del movimento dei prezzi. Descrizione dell'indicatore: Linea verde : Indica un trend rialzista. Utilizzare questa segnalazione per considerare opportunità di acquisto. Linea rossa : Indica u
Ultimate Follow Line for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
L'indicatore Follow Line è uno strumento essenziale per i trader che desiderano identificare e seguire le tendenze di mercato con precisione. Questo indicatore si adatta dinamicamente alle variazioni di prezzo, disegnando una linea che traccia il movimento dei prezzi in modo fluido e continuo. Grazie alla sua semplicità visiva e all'efficacia nel segnalare i cambiamenti di tendenza, Follow Line è un'ottima aggiunta alla strategia di qualsiasi trader. Caratteristiche principali: Tracciamento dell
RealTime Multi Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Cos'è "Real Time MultiIndicator"? "Real Time MultiIndicator" è uno strumento di trading avanzato progettato per semplificare e ottimizzare la tua analisi tecnica. Questo indicatore rivoluzionario raccoglie i segnali da più timeframe e più indicatori tecnici, mostrandoli in un'unica tabella chiara e di facile lettura. Se desideri una visione completa e dettagliata del mercato senza dover cambiare continuamente grafico o analizzare manualmente ogni indicatore, "Real Time MultiIndicator" è la soluz
Forex Scanner for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
SCONTO DA 77,90 USD A 37,90 USD CHE DURA FINO A DOMENICA PRIMO SETTEMBRE Cos'è "Forex Scanner"? "Forex Scanner" è un potente strumento di trading progettato per fornirti una panoramica completa del mercato Forex in tempo reale. Questo indicatore avanzato raccoglie dati chiave da più indicatori tecnici e timeframe, permettendoti di individuare rapidamente opportunità di trading. Se vuoi monitorare numerosi asset e parametri senza dover saltare da un grafico all'altro, "Forex Scanner" è la soluzio
Forex Scalper Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Forex Scalper Indicator – Il Tuo Strumento di Precisione per Guadagnare nei Mercati Finanziari Il Forex Scalper Indicator per MT4 è l'alleato perfetto per tutti i trader che desiderano fare scalping sui mercati con la massima precisione. Grazie all’analisi su dati precisi, questo indicatore ti offre segnali tempestivi e accurati, perfetti per prendere decisioni rapide nelle tue operazioni di trading. Precisione su Misura Ogni freccia visualizzata sui grafici è basata su calcoli meticolosi, for
Ultimate Index Advisor
Nicola Capatti
5 (1)
Indicatori
Ultimate Index Advisor è uno strumento avanzato progettato per analizzare i movimenti del mercato con precisione e identificare opportunità di trading in modo dinamico. L'indicatore offre segnali basati su una combinazione di logiche ottimizzate per trend, correzioni e inversioni, rendendolo versatile per vari stili di trading. Con un'interfaccia intuitiva, Ultimate Index Advisor evidenzia punti d'entrata e d'uscita chiari grazie a frecce visibili sul grafico, eliminando l'ambiguità dalle decis
Trend Oscillator for MT4
Nicola Capatti
5 (1)
Indicatori
Trend Oscillator: Identificazione Fluida e Affidabile del Trend di Mercato Trend Oscillator è un indicatore avanzato per MT4 progettato per assistere i trader nell'identificare con precisione la direzione del trend e i suoi potenziali punti di inversione. Grazie a una rappresentazione visiva intuitiva, questo indicatore mostra chiaramente i momenti in cui il mercato è in trend rialzista o ribassista, semplificando l'analisi e migliorando la lettura del grafico. È adatto per una vasta gamma di me
AI Trading Consultant
Nicola Capatti
Indicatori
L’ AI Trading Consultant è un indicatore avanzato sviluppato per i trader che desiderano un supporto tecnologico affidabile e basato su intelligenza artificiale (IA) per analizzare e comprendere i mercati. Alimentato da una rete neurale ricorrente con memoria a lungo termine ( RNN LSTM ), AI Trading Consultant offre segnali operativi chiari di buy e sell, che aiutano a identificare i potenziali movimenti del mercato e supportano le decisioni operative. Caratteristiche Principali: Intelligenza Ar
BTC Follow Line Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
BTC Follow Line - La tua guida nel trading di Bitcoin BTC Follow Line è un indicatore avanzato progettato esclusivamente per i mercati delle criptovalute, con un focus particolare sul Bitcoin. Ideale per chi cerca segnali affidabili di Buy e Sell nel medio-lungo termine, questo strumento funziona su qualsiasi timeframe, adattandosi alle tue esigenze di trading. Perché scegliere BTC Follow Line? Semplice e intuitivo : Un'interfaccia pulita e facile da leggere che ti aiuta a prendere decisioni in
AI Indicator For MT4
Nicola Capatti
Indicatori
AI Indicator: Il Futuro del Trading Intelligente a Portata di Mano Benvenuti nella nuova era del trading. L' AI Indicator è il compagno di trading perfetto per trader di ogni livello, progettato per aiutarvi a prendere decisioni basate su dati solidi e analisi avanzate. Sfruttando il potenziale dell'intelligenza artificiale, questo strumento si distingue per la sua capacità di adattarsi a qualsiasi mercato e timeframe, offrendovi segnali di trading chiari e precisi. Cos'è l'Intelligenza Artifici
Ultimate Follow Line Indicator v3
Nicola Capatti
Indicatori
Ultimate Follow Line v3 L'indicatore definitivo per seguire il trend con precisione! Scopri Ultimate Follow Line v3 , un indicatore progettato per MetaTrader 4 che ti aiuta a identificare con chiarezza la direzione del mercato. Sviluppato in MQL4, combina un design semplice ed efficace con una tecnologia avanzata per offrire ai trader uno strumento potente e intuitivo. Caratteristiche principali: Visualizzazione intuitiva: Linee dinamiche che si adattano al movimento del prezzo, evidenziando zo
Just Trade Indicator
Nicola Capatti
Indicatori
Just Trade Indicator – Il tuo alleato per il trading preciso e senza stress! Scopri Just Trade Indicator , l’indicatore definitivo per MetaTrader 5 progettato per aiutarti a identificare punti di ingresso e uscita chiari nel mercato. Grazie a una combinazione avanzata di algoritmi, questo strumento offre segnali visivi intuitivi che possono migliorare la tua operatività senza complicazioni. Perché scegliere Just Trade Indicator? Segnali chiari e precisi – L'indicatore genera segnali di acqu
Cycle Trend Indicator For MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Il Cycle Trend Indicator per MetaTrader 4 rappresenta uno strumento tecnico avanzato, appositamente progettato per analizzare, riconoscere e individuare con elevata precisione i cicli di mercato e i punti di svolta chiave che si manifestano all'interno di un trend, sia esso rialzista o ribassista. Come si può chiaramente osservare dal grafico, l'indicatore integra elegantemente curve smussate che seguono in modo fluido e armonioso l'andamento generale del prezzo, combinate con segnali visivi ch
Trend Finder Oscillator
Nicola Capatti
Indicatori
Il Trend Finder Oscillator è un indicatore tecnico avanzato sviluppato appositamente per la piattaforma MetaTrader 4 , pensato per offrire ai trader uno strumento affidabile e preciso capace di identificare non solo l’inizio, ma anche la forza e la maturazione dei trend in atto. Si basa su un'analisi combinata e approfondita di due componenti fondamentali del mercato: volatilità e momentum . A differenza dei classici oscillatori tradizionali, che si limitano ad indicare condizioni di ipercompra
The Big Short Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
The Big Short – Indicatore per MetaTrader 4 Progettato per chi vuole fare sul serio nel mondo del trading "The Big Short" è un indicatore esclusivo per la piattaforma MT4, pensato per i trader che cercano uno strumento chiaro, diretto e orientato all’analisi dei punti di inversione. Preciso, visivamente efficace e flessibile, questo indicatore offre un supporto essenziale per chi opera nei mercati finanziari con strategie short e non solo. Caratteristiche principali Compatibile con tutti i simbo
Fvg Indicator for MT5
Nicola Capatti
Indicatori
IMPORTANTE: L'indicatore rimarrà al prezzo di 34.90$ fino all'uscita dell'update previsto per il 16 luglio 2024. Il Nuovo Prezzo sarà di 49.90$ (tasse escluse) Indicatore di FVG. Sei sei un SMC trader questo indicatore ti sarà molto utile, individua in automatico i FVG a grafico distinguendoli in 2 tipi:FVG ribassisti e FVG rialzisti(guarda le foto per capire meglio). Questo idicatore funziona a qualsiasi Timeframe e su qualsiasi mercato tu lo voglia usare. Se sei interessato a questo indicatore
ScalpingMarketEA
Nicola Capatti
Experts
Expert Advisor for scalping; This EA was built for monthly profitability. Works on any asset: Forex, Indices, Crypto and Stocks. Perfectly usable in MT5 tester and usable on any TimeFrame. The EA has various inputs available to customize operations: -Lots -Risk% (0 = Fix) -OrderDist (the distance between one order and another, the distance is calculated in points not pips) -TP (in points) -Sl (in points) -TrailingStopTrigger(the trailing stop trigger point in points) -TrailingStop(distance from
Highs Lows and Bos Indicator for MT5
Nicola Capatti
Indicatori
Indicatore di massimi, minimi e Bos per MT5; L'indicatore funziona su qualsiasi tipo di mercato e su tutti i TimeFrame. Funziona anche sul Tester di MetaTrader5. la funzione principale dell'indicatore è individuare i massimi e i minimi segnandoli con un punto sopra/sotto la candela, poi con una linea orizzontale va a segnare i Bos. E' molto semplice ed intuitivo, sono presenti solo 2 input: -il colore dei massimi -il colore dei minimi Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattarmi.
Panel info trade indicator for MT5
Nicola Capatti
Experts
Panel Info Trade For  MT5; L'indicatore ha 2 oggetti principali: -Un grafico icona a cui puoi cambiare Timeframe, zoomare, Coppia Forex, cripto....la posizione del grafico è modificabile tramite gli input (x;y). Il grafico è perfettamente utilizzabile nel tester di MT5. Se il grafico non fa per te e non ti aiuta in niente, puoi premere il guadrato in altro a destra per rimpicciolirlo. -il secondo oggetto è un pannello di controllo dinamico in cui puoi cambiare ilotti, piazzare sl e tp, BE, close
Ultimate Currency strength Index
Nicola Capatti
Indicatori
Indicatore di Forza della Valuta (Currency Strength Index - CSI) PRIMA DI ATTIVARE L'INDICATORE RICORDA DI METTERE "TRUE" PER VISUALIZZARE LE COPPIE L'indicatore di Forza della Valuta (Currency Strength Index - CSI) è uno strumento potente utilizzato nel trading forex per misurare la forza relativa delle principali valute. Questo indicatore aiuta i trader a identificare le valute più forti e più deboli in un dato momento, permettendo di prendere decisioni di trading più informate. Caratteristic
Market Profile for MT5
Nicola Capatti
Indicatori
Nel mondo del trading, la chiave per il successo si trova nell'avere gli strumenti giusti al momento giusto. Il nostro innovativo indicatore di Volume Profile è stato sviluppato con un unico obiettivo in mente: fornire ai trader un accesso senza precedenti alle informazioni vitali sulle attività di mercato. Questo strumento all'avanguardia ti permette di vedere non solo dove e quando si scambiano i volumi, ma anche di comprendere la profondità del mercato con una chiarezza mai vista prima. Carat
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione