Quantum Field

Торговля с помощью AI Model-2, который просчитывает вероятностные квантовые поля распределения цены.

Валютная пара : AUDCAD М5


Panel - Включить или отключить торговую панель.

Panel AI - Включить или отключить торговую панель.

Enable background -  Включить или отключить задний фон.

AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте депозита.

Drawdown filter(%), dont open on signal(0-off) - Не открывать по сигналам при просадке больше чем %.

Drawdown filter(%), dont grid continu(0-off) - Не продолжать сетку при просадке больше чем.

Минимальное плечо при котором разрешено открывать сделки ( на случай изменения брокером без предупреждения).

Параметры настройки времени и дней недели торговли.
Опция принудительного закрытия всех ордеров в определенное время.


Потенциальные риски:

  • Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
  • Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
  • Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.

