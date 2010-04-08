Trading Sessions Clock

Smart FVG indicator Ahmad Kazbar 5 (9) Indicatori

Smart FVG Indicator MT5 – Rilevamento di Fair Value Gap e Imbalance in MetaTrader 5 Il Smart FVG Indicator MT5 è uno strumento professionale per identificare aree di Fair Value Gap (FVG) e Imbalance direttamente sui grafici di MetaTrader 5 . Progettato per i trader che utilizzano i Smart Money Concepts (SMC) e l’analisi ICT , aiuta a comprendere la struttura del mercato e la liquidità. L’indicatore analizza automaticamente l’azione dei prezzi per rilevare zone valide di FVG e Imbalance, aggiorna