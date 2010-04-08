Trading Sessions Clock

Trading Sessions Clock – Indicatore Orari di Mercato Multi-Fuso Orario per MT5 Trading Sessions Clock

Trading Sessions Clock è un indicatore professionale MT5 che visualizza gli orari di trading in tempo reale dei principali centri finanziari mondiali direttamente sul tuo grafico. Progettato con un'interfaccia pulita e moderna, aiuta i trader a rimanere consapevoli delle sessioni attive e delle sovrapposizioni ad alta volatilità a colpo d'occhio.

Caratteristiche Principali

  • Cinque orologi analogici sincronizzati: Sydney, Tokyo, Francoforte, Londra e New York
  • Orari di mercato precisi con rilevamento automatico del fine settimana
  • Stato apertura/chiusura in tempo reale con bordi sessione codificati per colore
  • Temi chiaro e scuro
  • Opzioni di layout orizzontale o verticale
  • Dimensione orologio, spaziatura, testo e stile completamente personalizzabili
  • Pannello mobile — posizionalo ovunque sul grafico
  • Animazioni fluide e rendering visivo di alta qualità
  • Prestazioni ottimizzate con utilizzo minimo della CPU

Orari delle Sessioni

  • Sydney – 09:59–16:00 (AEST/AEDT)
  • Tokyo – 09:00–15:30 (JST)
  • Francoforte – 08:00–22:00 (CET/CEST)
  • Londra – 08:00–16:30 (GMT/BST)
  • New York – 09:30–16:00 (EST/EDT)

Perché usare Trading Sessions Clock?

Comprendere quando i principali mercati sono aperti aiuta i trader ad anticipare liquidità, volatilità e potenziali zone di breakout. Questo indicatore fornisce una chiara panoramica visiva, rendendo più facile allineare le decisioni di trading con l'attività delle sessioni.

Perfetto per:

  • Trading di sovrapposizione sessioni
  • Scalping durante periodi ad alto volume
  • Monitoraggio delle finestre di volatilità
  • Trader che gestiscono più fusi orari

Come Usare

  1. Allega l'indicatore a qualsiasi grafico
  2. Seleziona tema, layout e preferenze visive
  3. Posiziona il pannello dove si adatta meglio al tuo spazio di lavoro
  4. Fai trading con chiara consapevolezza dell'attività del mercato globale

Trading Sessions Clock porta chiarezza e precisione al tuo ambiente di trading, assicurandoti di sapere sempre quali centri finanziari sono attualmente attivi.

Supporto

Completamente compatibile con tutte le versioni di MT5. Non funziona nello Strategy Tester (limitazione canvas). Solo per trading live e analisi.

