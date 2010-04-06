Auto SF Scalping EA mr

AUTO SF SCALPING EA - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico e senza swap per MT4 - molto sicuro e con una crescita costante.





Questo è un Expert Advisor "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili per 7 coppie!









Caratteristiche distintive dell'EA:

- Nessuna influenza da Rollover.

- Nessuno swap.

- Nessun trading durante il fine settimana.

- Tecniche di scalping.

- Il sistema è sicuro e NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha un proprio SL fisso per la protezione del conto.

- Questo EA è molto intuitivo e può essere utilizzato sia dai professionisti del Forex che dai principianti.

- Il robot fa tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 (segui la semplice procedura di installazione qui sotto) e lasciare il PC acceso o utilizzare semplicemente un VPS. - Con filtro orario preciso con precisione di 1 minuto.

- Con metodo di gestione del denaro basato sugli interessi composti.

- Saldo minimo richiesto per l'esecuzione del robot: solo $100.

- Intervallo di tempo: solo M15.

- Coppie di trading: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Orario di funzionamento: l'EA cerca segnali di ingresso all'inizio della sessione di trading asiatica.

- Leva del conto: qualsiasi leva compresa tra 1:30 e 1:2000.

- Gestione del rischio: rischio del 2-6% per operazione (modificabile nelle impostazioni) OPPURE lotto fisso.





Come installare:

- Il sistema richiede un account MT4 con spread ridotti (spread grezzo o ECN).

- Apri grafici GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.

- Seleziona l'intervallo di tempo M15 su ciascun grafico.

- Allega l'EA a ciascun grafico.

- Applica il "Set_file" corrispondente all'EA su ogni grafico. Assicurati che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.

- Il robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è lasciare MT4 in esecuzione sul PC (o VPS).





IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, segui le seguenti raccomandazioni:

- ORARI DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie dell'EA. Inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò e ti fornirò i Set_file correlati, se necessario.

- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per prestazioni ottimali.





Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.