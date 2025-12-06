RSI Scalping with Swing Signals

RSI Scalping & Swing Signals è un indicatore potente, veloce e preciso basato sul momentum, progettato per scalper, day trader e swing trader che desiderano segnali RSI puliti, filtrati dalla struttura di trend a breve e lungo termine.

Questo strumento combina il RSI Smussato, la Media Mobile (MA) a Breve Termine, la MA a Lungo Termine e gli Alert di Incrocio Toro/Orso per darti entrate e uscite altamente ottimizzate senza rumore sul grafico.

🔥 Caratteristiche Principali

Motore RSI Smussato: Un RSI a doppia elaborazione (RSI → RSI Smussato → RMA) che rimuove il rumore del mercato e offre una visione chiara dei reali cambiamenti di momentum.

Filtro di Tendenza a Breve Termine: La MA incorporata del RSI smussato identifica i cambiamenti di micro-tendenza perfetti per: Scalping di pullback Inversioni anticipate Continuazione del momentum

Direzione del Trend a Lungo Termine: Una Media Mobile Lunga opzionale consente ai trader di filtrare: Solo segnali di acquisto sopra la MA lunga Solo segnali di vendita sotto la MA lunga Perfetto per strategie di trend following.

Segnali di Acquisto/Vendita Puliti: L'indicatore traccia frecce verso l'alto e verso il basso quando il RSI smussato incrocia la MA lunga. I segnali sono ottimizzati per eliminare segnali falsi e ingressi tardivi.

Dashboard Rialzista / Ribassista in Tempo Reale: Appare automaticamente una tabella intelligente che mostra: Stato RSI: Rialzista / Ribassista / Neutrale Stato MA Lunga: Sopra / Sotto il trend Questo aiuta i trader a comprendere istantaneamente le condizioni di mercato senza controllare più strumenti.

Usabilità Multi-Stile: Adatto per: Scalping Intraday Swing Trading Trend Following Miglioramento della Strategia RSI Funziona su qualsiasi mercato: Forex, Oro (XAUUSD), Indici, Cripto, Azioni.

Leggero e Ultra Veloce: Nessun calcolo pesante. Nessun repainting. Nessun ritardo (lag).

📌 Input / Impostazioni

Lunghezza RSI

Lunghezza Smussamento RSI

Lunghezza MA Corta

Lunghezza MA Lunga

Abilita/Disabilita MA Lunga

Abilita/Disabilita Segnali Frecce

Abilita/Disabilita Tabella Dashboard

Prezzo Applicato

Tutte le impostazioni sono personalizzabili per gli utenti avanzati.

🎯 Come Usare

Freccia di acquisto = potenziale ingresso lungo (long entry)

Freccia di vendita = potenziale ingresso corto (short entry)

Negoziate solo segnali che corrispondono alla direzione a lungo termine (opzionale ma consigliato)

Utilizzare insieme a supporto/resistenza o price action per le migliori prestazioni.

⭐ Perché Questo Indicatore? Perché risolve il problema n. 1 del RSI: il rumore e le false inversioni. Questo strumento trasforma il RSI in un motore di momentum stabile e affidabile, costruito per condizioni di trading reali.