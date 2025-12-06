RSI Scalping with Swing Signals

RSI Scalping & Swing Signals è un indicatore potente, veloce e preciso basato sul momentum, progettato per scalper, day trader e swing trader che desiderano segnali RSI puliti, filtrati dalla struttura di trend a breve e lungo termine.

Questo strumento combina il RSI Smussato, la Media Mobile (MA) a Breve Termine, la MA a Lungo Termine e gli Alert di Incrocio Toro/Orso per darti entrate e uscite altamente ottimizzate senza rumore sul grafico.

🔥 Caratteristiche Principali

  • Motore RSI Smussato: Un RSI a doppia elaborazione (RSI → RSI Smussato → RMA) che rimuove il rumore del mercato e offre una visione chiara dei reali cambiamenti di momentum.

  • Filtro di Tendenza a Breve Termine: La MA incorporata del RSI smussato identifica i cambiamenti di micro-tendenza perfetti per:

    • Scalping di pullback

    • Inversioni anticipate

    • Continuazione del momentum

  • Direzione del Trend a Lungo Termine: Una Media Mobile Lunga opzionale consente ai trader di filtrare:

    • Solo segnali di acquisto sopra la MA lunga

    • Solo segnali di vendita sotto la MA lunga

    • Perfetto per strategie di trend following.

  • Segnali di Acquisto/Vendita Puliti: L'indicatore traccia frecce verso l'alto e verso il basso quando il RSI smussato incrocia la MA lunga.

    • I segnali sono ottimizzati per eliminare segnali falsi e ingressi tardivi.

  • Dashboard Rialzista / Ribassista in Tempo Reale: Appare automaticamente una tabella intelligente che mostra:

    • Stato RSI: Rialzista / Ribassista / Neutrale

    • Stato MA Lunga: Sopra / Sotto il trend

    • Questo aiuta i trader a comprendere istantaneamente le condizioni di mercato senza controllare più strumenti.

  • Usabilità Multi-Stile: Adatto per:

    • Scalping

    • Intraday

    • Swing Trading

    • Trend Following

    • Miglioramento della Strategia RSI

    • Funziona su qualsiasi mercato: Forex, Oro (XAUUSD), Indici, Cripto, Azioni.

  • Leggero e Ultra Veloce: Nessun calcolo pesante. Nessun repainting. Nessun ritardo (lag).

📌 Input / Impostazioni

  • Lunghezza RSI

  • Lunghezza Smussamento RSI

  • Lunghezza MA Corta

  • Lunghezza MA Lunga

  • Abilita/Disabilita MA Lunga

  • Abilita/Disabilita Segnali Frecce

  • Abilita/Disabilita Tabella Dashboard

  • Prezzo Applicato

  • Tutte le impostazioni sono personalizzabili per gli utenti avanzati.

🎯 Come Usare

  • Freccia di acquisto = potenziale ingresso lungo (long entry)

  • Freccia di vendita = potenziale ingresso corto (short entry)

  • Negoziate solo segnali che corrispondono alla direzione a lungo termine (opzionale ma consigliato)

  • Utilizzare insieme a supporto/resistenza o price action per le migliori prestazioni.

Perché Questo Indicatore? Perché risolve il problema n. 1 del RSI: il rumore e le false inversioni. Questo strumento trasforma il RSI in un motore di momentum stabile e affidabile, costruito per condizioni di trading reali.


