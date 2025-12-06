RSI Scalping with Swing Signals
- Indicatori
- Abdullah Alhariri
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
RSI Scalping & Swing Signals è un indicatore potente, veloce e preciso basato sul momentum, progettato per scalper, day trader e swing trader che desiderano segnali RSI puliti, filtrati dalla struttura di trend a breve e lungo termine.
Questo strumento combina il RSI Smussato, la Media Mobile (MA) a Breve Termine, la MA a Lungo Termine e gli Alert di Incrocio Toro/Orso per darti entrate e uscite altamente ottimizzate senza rumore sul grafico.
🔥 Caratteristiche Principali
-
Motore RSI Smussato: Un RSI a doppia elaborazione (RSI → RSI Smussato → RMA) che rimuove il rumore del mercato e offre una visione chiara dei reali cambiamenti di momentum.
-
Filtro di Tendenza a Breve Termine: La MA incorporata del RSI smussato identifica i cambiamenti di micro-tendenza perfetti per:
-
Scalping di pullback
-
Inversioni anticipate
-
Continuazione del momentum
-
-
Direzione del Trend a Lungo Termine: Una Media Mobile Lunga opzionale consente ai trader di filtrare:
-
Solo segnali di acquisto sopra la MA lunga
-
Solo segnali di vendita sotto la MA lunga
-
Perfetto per strategie di trend following.
-
-
Segnali di Acquisto/Vendita Puliti: L'indicatore traccia frecce verso l'alto e verso il basso quando il RSI smussato incrocia la MA lunga.
-
I segnali sono ottimizzati per eliminare segnali falsi e ingressi tardivi.
-
-
Dashboard Rialzista / Ribassista in Tempo Reale: Appare automaticamente una tabella intelligente che mostra:
-
Stato RSI: Rialzista / Ribassista / Neutrale
-
Stato MA Lunga: Sopra / Sotto il trend
-
Questo aiuta i trader a comprendere istantaneamente le condizioni di mercato senza controllare più strumenti.
-
-
Usabilità Multi-Stile: Adatto per:
-
Scalping
-
Intraday
-
Swing Trading
-
Trend Following
-
Miglioramento della Strategia RSI
-
Funziona su qualsiasi mercato: Forex, Oro (XAUUSD), Indici, Cripto, Azioni.
-
-
Leggero e Ultra Veloce: Nessun calcolo pesante. Nessun repainting. Nessun ritardo (lag).
📌 Input / Impostazioni
-
Lunghezza RSI
-
Lunghezza Smussamento RSI
-
Lunghezza MA Corta
-
Lunghezza MA Lunga
-
Abilita/Disabilita MA Lunga
-
Abilita/Disabilita Segnali Frecce
-
Abilita/Disabilita Tabella Dashboard
-
Prezzo Applicato
-
Tutte le impostazioni sono personalizzabili per gli utenti avanzati.
🎯 Come Usare
-
Freccia di acquisto = potenziale ingresso lungo (long entry)
-
Freccia di vendita = potenziale ingresso corto (short entry)
-
Negoziate solo segnali che corrispondono alla direzione a lungo termine (opzionale ma consigliato)
-
Utilizzare insieme a supporto/resistenza o price action per le migliori prestazioni.
⭐ Perché Questo Indicatore? Perché risolve il problema n. 1 del RSI: il rumore e le false inversioni. Questo strumento trasforma il RSI in un motore di momentum stabile e affidabile, costruito per condizioni di trading reali.