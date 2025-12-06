Bushido VWAP — livelli di equilibrio nello stile del minimalismo guerriero

Bushido VWAP costruisce una struttura giornaliera con la linea VWAP centrale e sei deviazioni. Ogni sessione genera livelli indipendenti, evidenziando zone di equilibrio e squilibri nascosti.

Modalità standard e Bushido Style — pulito e minimale.

Parametri

Use bushido style — attiva lo stile visivo Bushido.

Style VWAP level / Style dev+ levels / Style dev- levels — stili linea (continua, tratteggiata, puntinata).

Color VWAP level / Color dev+ levels / Color dev- levels — colori VWAP e deviazioni.

Width VWAP level / Width dev+ levels / Width dev- levels — spessore linee.

Linee

7 linee principali:

Centro: VWAP

Sopra VWAP: Dev +1, Dev +2, Dev +3

Sotto VWAP: Dev –1, Dev –2, Dev –3

Aggiornamento in tempo reale, reset giornaliero.

Buffer (numero → linea)

Buffer 0 — VWAP

Buffer 1 — Dev +1

Buffer 2 — Dev +2

Buffer 3 — Dev +3

Buffer 4 — Dev –1

Buffer 5 — Dev –2

Buffer 6 — Dev –3

Linee personalizzabili, senza repaint.