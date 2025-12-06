Bushido VWAP

Bushido VWAP — livelli di equilibrio nello stile del minimalismo guerriero

Bushido VWAP costruisce una struttura giornaliera con la linea VWAP centrale e sei deviazioni. Ogni sessione genera livelli indipendenti, evidenziando zone di equilibrio e squilibri nascosti.

Modalità standard e Bushido Style — pulito e minimale.

Parametri

  • Use bushido style — attiva lo stile visivo Bushido.

  • Style VWAP level / Style dev+ levels / Style dev- levels — stili linea (continua, tratteggiata, puntinata).

  • Color VWAP level / Color dev+ levels / Color dev- levels — colori VWAP e deviazioni.

  • Width VWAP level / Width dev+ levels / Width dev- levels — spessore linee.

Linee

7 linee principali:

  • Centro: VWAP

  • Sopra VWAP: Dev +1, Dev +2, Dev +3

  • Sotto VWAP: Dev –1, Dev –2, Dev –3

Aggiornamento in tempo reale, reset giornaliero.

Buffer (numero → linea)

  • Buffer 0 — VWAP

  • Buffer 1 — Dev +1

  • Buffer 2 — Dev +2

  • Buffer 3 — Dev +3

  • Buffer 4 — Dev –1

  • Buffer 5 — Dev –2

  • Buffer 6 — Dev –3

Linee personalizzabili, senza repaint.

