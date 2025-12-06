Bushido VWAP
- Indicatori
- Temirgali Orazbayev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Bushido VWAP — livelli di equilibrio nello stile del minimalismo guerriero
Bushido VWAP costruisce una struttura giornaliera con la linea VWAP centrale e sei deviazioni. Ogni sessione genera livelli indipendenti, evidenziando zone di equilibrio e squilibri nascosti.
Modalità standard e Bushido Style — pulito e minimale.
Parametri
-
Use bushido style — attiva lo stile visivo Bushido.
-
Style VWAP level / Style dev+ levels / Style dev- levels — stili linea (continua, tratteggiata, puntinata).
-
Color VWAP level / Color dev+ levels / Color dev- levels — colori VWAP e deviazioni.
-
Width VWAP level / Width dev+ levels / Width dev- levels — spessore linee.
Linee
7 linee principali:
-
Centro: VWAP
-
Sopra VWAP: Dev +1, Dev +2, Dev +3
-
Sotto VWAP: Dev –1, Dev –2, Dev –3
Aggiornamento in tempo reale, reset giornaliero.
Buffer (numero → linea)
-
Buffer 0 — VWAP
-
Buffer 1 — Dev +1
-
Buffer 2 — Dev +2
-
Buffer 3 — Dev +3
-
Buffer 4 — Dev –1
-
Buffer 5 — Dev –2
-
Buffer 6 — Dev –3
Linee personalizzabili, senza repaint.