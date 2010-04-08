Forex Sessions Clock
- Utilità
- Ahmad Kazbar
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Trasforma il Tuo Trading con il Monitoraggio dei Mercati Globali in Tempo Reale
Non perdere mai più un'opportunità di trading! L'Orologio Sessioni Forex è l'indicatore definitivo per MetaTrader 5 per trader forex professionisti che devono monitorare simultaneamente più mercati globali. Monitora le sessioni di trading di Sydney, Tokyo, Francoforte, Londra e New York con bellissimi orologi analogici che mostrano lo stato del mercato in tempo reale.
Caratteristiche Principali
Sei Orologi Mondiali Sincronizzati
- Ora Locale – Basata sul fuso orario del tuo sistema
- Sydney – 09:59–16:00 (AEST/AEDT)
- Tokyo – 09:00–15:30 (JST)
- Francoforte – 08:00–22:00 (CET/CEST)
- Londra – 08:00–16:30 (GMT/BST)
- New York – 09:30–16:00 (EST/EDT)
Indicatori Intelligenti delle Sessioni di Trading
- Bordo Verde = Il mercato è APERTO e attivamente in trading
- Bordo Grigio = Il mercato è CHIUSO
- Rilevamento automatico festività con calendario integrato
- Rilevamento fine settimana per tutti i principali mercati
- Aggiornamenti stato sessione in tempo reale
Interfaccia Bella e Personalizzabile
- Modalità Scura - Perfetta per il trading notturno
- Modalità Chiara - Tema professionale pulito per il giorno
- Animazioni Fluide - Transizioni 500ms con easing cubico
- Trascinabile - Posiziona ovunque sul tuo grafico
- Richiudibile - Risparmia spazio sullo schermo quando necessario
- Due Layout - Disposizione orologio orizzontale o verticale
Funzionalità Tecniche Avanzate
- Supporto completo DST (Ora Legale) per tutti i fusi orari
- Regolazione automatica ora estiva/invernale
- Nessuna dipendenza da API esterne - Affidabilità al 100%
- Prestazioni ottimizzate
- Dimensione orologio configurabile (50-400px)
- Indicatori AM/PM per formato 12 ore
Perché Scegliere l'Orologio Sessioni Forex?
Perfetto per Trader Multi-Mercato: Che tu faccia trading di coppie forex, indici o materie prime, sapere quando i principali mercati sono aperti è cruciale.
Design Professionale: Costruito con principi moderni di UI/UX, con animazioni fluide e bellissimi quadranti analogici facili da leggere a colpo d'occhio.
Affidabile e Preciso: Utilizza l'ora di sistema locale con offset di fuso orario corretti. Non è richiesta connessione internet.
Ideale Per:
- Trader forex che monitorano più coppie di valute
- Swing trader che seguono aperture/chiusure mercati globali
- Day trader focalizzati su sovrapposizioni di sessione
- Trader professionisti che gestiscono strategie multi-fuso
- Investitori che vogliono tracciare gli orari dei mercati internazionali
Perfetto per Sovrapposizioni Sessioni di Trading
Massimizza i tuoi profitti identificando periodi di alto volume:
- Sovrapposizione Londra-New York - Massimo volume forex
- Sovrapposizione Sydney-Tokyo - Attività mercato asiatico
- Sovrapposizione Tokyo-Londra - Trading europeo iniziale
Installazione Facile
- Installa l'indicatore in MetaTrader 5
- Trascina su qualsiasi grafico
- Seleziona il tuo tema preferito (Scuro/Chiaro)
- Scegli il layout (Orizzontale/Verticale)
- Imposta la stagione corrente (Ora Invernale/Estiva)
- Inizia a fare trading con fiducia!
Eleva il tuo gioco di trading con timing professionale del mercato!