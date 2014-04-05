DualInstrument Candles Main

DualInstrument Candles Main 指標功能說明

一、主要功能概述

這是一個MT5自定義指標，主要功能是將兩個不同金融商品(Instrument)的價格進行合成計算，生成一個新的「合成商品」K線圖。指標會自動分析兩個輸入商品的貨幣對關係，計算出正確的合成方式，並實時顯示合成後的K線走勢。

核心應用場景：

  • 計算跨市場套利價格（例如：XAUUSD × USDCNH = XAUCNH）

  • 創建自定義合成商品進行技術分析

  • 實時監控合成價格波動

二、指標主要特點

  1. 自動化貨幣對分析：智能識別商品貨幣組成，自動判斷是否需要反轉計算

  2. 實時價格更新：支持實時報價更新，像普通交易品種一樣顯示當前價格

  3. K線顯示：完全隱藏原始圖表K線，顯示合成K線

  4. 價格線顯示：可選顯示最新價格水平線和價格標籤

  5. 自動圖表縮放：根據合成價格範圍自動調整圖表Y軸範圍

三、輸入參數詳解

1. FirstSymbol (第一個商品)

  • 類型：字串(string)

  • 預設值："XAUUSD"

  • 作用：指定第一個用於合成的交易商品。可以是標準貨幣對（如EURUSD）、貴金屬（如XAUUSD）、或其他金融商品。

2. SecondSymbol (第二個商品)

  • 類型：字串(string)

  • 預設值："USDCNH"

  • 作用：指定第二個用於合成的交易商品。指標會自動分析兩個商品之間的關係，計算出正確的合成方式。

3. UnitConversion (單位轉換係數)

  • 類型：雙精度浮點數(double)

  • 預設值：31.1034768

  • 作用：用於價格單位轉換的係數。例如，黃金交易通常以盎司為單位，而其他商品可能以不同單位計價，此係數用於標準化計算結果。

4. VisibleBars (可見K線數量)

  • 類型：整數(int)

  • 預設值：500

  • 作用：設定計算和顯示的歷史K線數量。減少此值可提高指標運行效率，但會限制歷史數據查看範圍。

5. ShowLastPriceLine (顯示最新價格線)

  • 類型：布林值(bool)

  • 預設值：true

  • 作用：控制是否在圖表上顯示合成商品的最新價格水平線。

6. RealTimeUpdate (實時更新)

  • 類型：布林值(bool)

  • 預設值：true

  • 作用：是否啟用實時價格更新。啟用後，指標會像普通交易品種一樣實時更新最新價格。

7. LastPriceLineColor (價格線顏色)

  • 類型：顏色(color)

  • 預設值：clrWhite

  • 作用：設定最新價格水平線的顯示顏色。

8. LineStyle (線條樣式)

  • 類型：枚舉型(ENUM_LINE_STYLE)

  • 預設值：STYLE_SOLID

  • 作用：設定價格線的樣式（實線、虛線、點線等）。

9. LineWidth (線條寬度)

  • 類型：整數(int)

  • 預設值：1

  • 作用：設定價格線的寬度（像素）。

10. ShowPriceLabel (顯示價格標籤)

  • 類型：布林值(bool)

  • 預設值：true

  • 作用：控制是否在價格線旁顯示價格數值標籤。

11. LabelColor (標籤顏色)

  • 類型：顏色(color)

  • 預設值：clrWhite

  • 作用：設定價格標籤的文字顏色。

12. LabelFontSize (標籤字體大小)

  • 類型：整數(int)

  • 預設值：8

  • 作用：設定價格標籤的字體大小。

13. LabelFont (標籤字體)

  • 類型：字串(string)

  • 預設值："Arial"

  • 作用：設定價格標籤的字體類型。

14. PriceMarginPercent (價格邊距百分比)

  • 類型：整數(int)

  • 預設值：5

  • 作用：設定圖表Y軸自動縮放時的上下邊距（百分比），確保價格線不會緊貼圖表邊緣。

15. AutoScaleChart (自動調整圖表)

  • 類型：布林值(bool)

  • 預設值：true

  • 作用：控制是否根據合成價格範圍自動調整圖表Y軸範圍。

16. PriceUpdateThreshold (價格更新閾值)

  • 類型：雙精度浮點數(double)

  • 預設值：0.0001

  • 作用：設定價格變化多少時才觸發更新顯示，避免因微小波動頻繁刷新圖表。

四、技術特性

1. 智能貨幣對分析系統

  • 自動識別標準貨幣對（6字符，如EURUSD）

  • 支持特殊商品（黃金、白銀、原油等）

  • 智能判斷合成方式（是否需要反轉計算）

2. 實時數據處理

  • 使用 iOpen() iHigh() 等函數獲取歷史數據

  • 通過 SymbolInfoDouble() 獲取實時報價

  • 自動處理數據缺失情況

3. 內存與性能優化

  • 動態調整緩衝區大小

  • 控制計算範圍以提高效率

  • 可調節的更新頻率

五、使用示例

計算黃金人民幣價格：

  • FirstSymbol: "XAUUSD"（黃金/美元）

  • SecondSymbol: "USDCNH"（美元/人民幣）

  • 合成結果: XAUCNH（黃金/人民幣）

指標會自動識別這是「XAUUSD × USDCNH」的組合，計算出XAUCNH的K線圖。

計算黃金歐元價格：

  • FirstSymbol: "XAUUSD"

  • SecondSymbol: "EURUSD"

  • 合成結果: XAUEUR（黃金/歐元）

指標會自動識別需要反轉計算（XAUUSD ÷ EURUSD），得到正確的XAUEUR價格。

六、注意事項

  1. 商品可用性：確保輸入的商品在MT5中可用且已訂閱數據

  2. 時間週期：指標使用當前圖表時間週期的數據

  3. 數據延遲：合成計算依賴於兩個商品的數據更新速度

  4. 計算精度：注意浮點數計算可能產生的微小誤差

這個指標為跨市場分析和自定義合成商品交易提供了強大的技術支持，特別適合需要監控相關性商品組合的交易者。


