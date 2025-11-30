CCI on high timeframe non repaint

Commodity Channel Index.

Не рисующий индикатор для отображения старшего таймфрейма (далее ТФ) на текущем графике.

Возможно использовать на текущем ТФ.

Несколько вариантов расчета по различным ценам и используемым мувингам.

Параметры:

TimeFrame - должен быть больше равен текущему.

Period - должен быть больше 1.

Price Type - варианты:  Close, High, Low, Median, Typical, Weighted, Average, Body, Median, Trend Biased.

MA Metod - метод вычисления на основе МА: SMA, EMA, SMMA, LWMA, LSMA, WEMA.

SmoothFactor (<2 not use) - сглаживание, при параметре меньше 2 не применяется.

Calculation Mode - варианты: On High TF Bar - по закрытому бару старшего ТФ, On Every Bar - на каждом баре текущего ТФ (более точный вариант)

Show Mode - варианты: Mode Line, Mode Histogram

