ImperialX
- Matisse Garcia
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 8
🌐 Sito web & supporto
Sito ufficiale: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/
Contatto: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact
📌 Informazioni tecniche essenziali
Simbolo raccomandato: EURUSD (funziona su tutte le coppie con parametri adattati)
Unità di tempo: M15 a H1
Supporto multi-valuta: SÌ (con parametri corretti)
Supporto Netting / Hedge: SÌ (meglio in modalità hedge)
Deposito minimo: 200 USD (modalità very low risk consigliata)
Deposito raccomandato (alto potenziale): 1.000 USD
Deposito ottimale (pieno potenziale sicuro): 5.000 – 10.000 USD
Leva: funziona da 1:30 — ottimale 1:500
Compatibile con tutti i broker: SÌ (ECN consigliato — conto standard IC Markets ideale)
Funziona immediatamente senza configurazione: SÌ (parametri di default ottimizzati per EURUSD)
Parametri specializzati per altre coppie: inviati su richiesta dopo l'acquisto
VPS consigliato: SÌ
⭐ Panoramica
ImperialX è un Expert Advisor premium della famiglia algoritmica Imperium, progettato per analizzare il mercato attraverso un sistema probabilistico avanzato potenziato da un motore di machine learning esterno.
L'EA combina rigore, precisione statistica e adattamento dinamico per offrire un'esperienza di trading stabile, efficiente e duratura.
Basato su un motore probabilistico evolutivo, ImperialX calcola continuamente i migliori esiti possibili grazie a dati arricchiti da un'IA esterna. Non si limita ad eseguire segnali: seleziona gli scenari più probabili e si adatta in tempo reale ai cambiamenti del mercato.
🔥 Caratteristiche principali di ImperialX
✔ Motore probabilistico avanzato
Ogni decisione viene valutata in base a:
-
qualità del contesto di mercato
-
probabilità statistica di un movimento
-
forza del segnale
-
struttura e dinamica della volatilità
Una posizione viene aperta solo quando il punteggio di probabilità interno supera le soglie definite.
✔ Machine learning esterno
ImperialX è alimentato da un sistema di apprendimento automatico addestrato su:
-
trend principali
-
range prolungati
-
fasi di alta volatilità
-
movimenti estremi
-
strutture di prezzo ripetitive
Questi dati ottimizzano continuamente la selezione degli scenari e rafforzano la robustezza del motore probabilistico.
✔ Frequenza di trading elevata ma controllata
ImperialX può tradare molto frequentemente quando le condizioni sono ottimali. Tuttavia, in fasi sfavorevoli, può volontariamente ridurre la propria attività per alcune ore o anche giorni, al fine di preservare il capitale ed evitare ingressi di bassa qualità.
✔ Multi-valuta — Ottimizzato di default per EURUSD
L'EA funziona su tutte le coppie Forex. Parametri specializzati per ogni simbolo possono essere inviati dopo l'acquisto, su semplice richiesta.
✔ Installazione ultra-semplice
-
Allegare l'EA al grafico
-
Scegliere il livello di rischio (opzionale)
-
ImperialX funziona immediatamente
I parametri di default per EURUSD consentono un dispiegamento istantaneo.
✔ Progettato per performance & stabilità
ImperialX offre:
-
logica ultra-robusta
-
adattamento dinamico
-
esposizione controllata
-
frequenza ottimizzata
-
rischio controllato
-
compatibilità perfetta (ECN / RAW / Standard)
Broker consigliati: IC Markets, FP Markets, Pepperstone, BlackBull, Admirals, ecc.
⚙️ Requisiti minimi e raccomandazioni
Elemento\tValore
Deposito minimo\t200 USD
Raccomandato (alto potenziale)\t1.000 USD
Ottimale (sicurezza + piena potenza)\t5.000 – 10.000 USD
Leva minima\t1:30
Leva ottimale\t1:500
Tipo di conto\tIndifferente
VPS\tConsigliato
🧩 Per chi è progettato ImperialX?
Per trader che cercano:
-
un Expert Advisor premium
-
una strategia probabilistica reale
-
capacità di adattamento a tutte le condizioni di mercato
-
disciplina rigorosa e stabilità a lungo termine
-
uso semplice senza impostazioni complesse
ImperialX è progettato per offrire performance costanti mantenendo il rischio sotto controllo.
💼 Disponibilità
Disponibile a noleggio per uso flessibile. Versione completa (acquisto a vita) disponibile per beneficiare di tutta la potenza di ImperialX senza limitazioni.
🔎 Trasparenza & filosofia Imperium
La maggior parte dei robot sul mercato mostra backtest non realistici, "IA" finta o ottimizzazioni eccessive che non resistono alle condizioni reali. Risultato: oltre l'80% degli acquirenti perde denaro nel trading reale.
Con ImperialX, facciamo parte dei rari progetti che applicano una logica rigorosa:
-
Risultati realistici, nessun numero gonfiato
-
Rischio controllato, logica disciplinata
-
Architettura affidabile, testata e verificata
-
Visione a lungo termine, niente miracoli o promesse impossibili
Non cerchiamo di impressionare: vogliamo far parte del 20% che rende davvero. Trasparenza e rigore sono al cuore della filosofia Imperium.
👥 Sviluppo & team
ImperialX è il frutto della collaborazione tra: 3 trader esperti & 2 sviluppatori MQL5 specializzati — garantendo un EA performante, realistico, trasparente e progettato per il mercato reale.
🎯 Conclusione
ImperialX è un Expert Advisor premium che combina probabilità avanzate, machine learning esterno e stabilità operativa.
Si installa in pochi secondi, si adatta automaticamente al mercato e offre un livello di performance costante grazie alla sua architettura intelligente.
ImperialX — Rule The Market.