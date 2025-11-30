AutoTradeBot DowJones

AutoTradeBot++ – Ordini pendenti basati su linee & EA con risk-free multilivello

Traccia le linee. Imposta il tuo rischio. Lascia che il bot faccia il resto.

AutoTradeBot++ è un Expert Advisor professionale per l’esecuzione degli ordini e la gestione del rischio, pensato per i trader che vogliono grafici puliti, rischio fisso in dollari e un sistema di risk-free automatico, senza rinunciare al controllo della propria strategia. Tu decidi dove entrare a mercato, l’EA gestisce come farlo.

Esistono versioni dedicate di AutoTradeBot++ per Oro (XAUUSD), Dow Jones (US30), NASDAQ (US100), tutte le coppie Forex e S&P 500 (US500). Puoi trovarle e scaricarle dal pannello sviluppatore e dalle piattaforme TesterMob: testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Concetto: fare trading semplicemente dando un nome alle linee

Invece di aprire ogni ordine a mano, AutoTradeBot++ utilizza linee orizzontali sul grafico come istruzioni di trading. Ti basta tracciare e nominare le linee, ad esempio:

  • 1_buy_0.10 → ordine Buy con 0.10 lotti
  • 1_sell_0.05 → ordine Sell con 0.05 lotti

L’EA farà automaticamente:

  • il riconoscimento se si tratta di Buy o Sell;
  • la scelta tra ordine Limit o Stop;
  • il calcolo di Stop Loss e Take Profit a partire dal tuo rischio fisso in dollari e dal rapporto RR;
  • la creazione, modifica o cancellazione dell’ordine pendente corrispondente quando sposti o elimini la linea.

Tu ti concentri su livelli e analisi, AutoTradeBot++ trasforma le tue linee in ordini precisi e coerenti.

💰 Vero risk management in dollari

Al centro di AutoTradeBot++ c’è un modello di rischio chiaro e rigoroso: definisci il tuo Risk (USD) e il tuo Risk-to-Reward, e l’EA si occupa di tutti i calcoli.

  • La dimensione della posizione è calcolata dal tuo rischio, dal tick value e dalla distanza SL;
  • Lo Stop Loss viene posizionato in modo che la perdita massima per trade eguagli il rischio impostato;
  • Il Take Profit è fissato secondo il rapporto RR scelto (1:2, 1:3, …);
  • I livelli minimi di stop richiesti dal broker vengono verificati automaticamente.

Che il tuo conto sia piccolo o grande, il rischio rimane fisso, misurabile e replicabile su ogni setup.

🔒 Motore risk-free multilivello

AutoTradeBot++ include un potente sistema risk-free multilivello che protegge il tuo capitale man mano che il prezzo si muove a tuo favore. Non devi più indovinare dove spostare lo SL: l’EA usa il tuo rischio definito come riferimento.

  • Quando il trade raggiunge almeno 1R di profitto, l’EA può spostare lo SL a break-even o iniziare a bloccare parte del profitto (configurabile);
  • A 2R, 3R, …, lo SL viene trascinato in avanti a livelli successivi, assicurando più guadagno;
  • Ogni posizione ha il proprio livello risk-free salvato, per evitare modifiche inutili allo SL;
  • Vengono accettati solo SL migliori; l’EA non peggiora mai il tuo stop.

Così i tuoi trade diventano un processo dinamico a step: finché il mercato si muove nella tua direzione, più profitto viene protetto.

🛡️ Filtri di sicurezza & gestione intelligente degli ordini

  • Controllo della margine – prima di inviare un ordine, l’EA verifica che la margine libera sia sufficiente; in caso contrario, il trade viene saltato in sicurezza;
  • Livelli minimi del broker – le distanze SL/TP sono validate con i requisiti minimi del broker;
  • Logica di pulizia – se elimini una linea, viene eliminato l’ordine collegato; quando l’ordine viene eseguito, la linea corrispondente viene rimossa;
  • Magic Number e filtro per simbolo evitano interferenze con altri EA o trade manuali.

📊 Pannello informativo sul grafico (opzionale & leggero)

AutoTradeBot++ offre un pannello compatto che puoi attivare o disattivare:

  • Balance ed Equity del conto;
  • Margine utilizzata, margine libera e Margin Level %;
  • Numero di posizioni aperte e P/L flottante;
  • Lista di tutti gli ordini pendenti con tipo, lotto, prezzo di ingresso, SL e TP.

Il pannello può essere compresso/espanso con un doppio clic e spostato in qualsiasi angolo del grafico. Se preferisci grafici molto puliti, puoi disattivare etichette e frecce negli input.

⚙️ Interfaccia minimale e intuitiva

Sul grafico trovi:

  • Una piccola maniglia [+]/[-] per aprire/chiudere il pannello;
  • Un pulsante che indica dove modificare gli input dell’EA (rischio, RR, ecc.);
  • Un pulsante Risk-Free per attivare/disattivare rapidamente il motore risk-free.

Tutti gli elementi sono leggeri, trascinabili e pensati per non appesantire il grafico.

👤 A chi è destinato AutoTradeBot++?

  • Scalper che hanno bisogno di esecuzione veloce e coerente con rischio in dollari ben definito;
  • Day trader che piazzano più ordini pendenti su livelli chiave;
  • Swing trader che vogliono una protezione automatica e progressiva dei profitti;
  • Qualsiasi trader che ha già una strategia e desidera automatizzare esecuzione e gestione del rischio.

AutoTradeBot++ non genera segnali. Le decisioni restano tue; l’EA trasforma semplicemente i tuoi livelli e le tue regole di rischio in un’esecuzione disciplinata.

🚀 Trasforma le tue linee in un motore di trading professionale

Se sei stanco di ricalcolare i lotti, spostare manualmente lo SL a break-even e sorvegliare ogni trade, AutoTradeBot++ può diventare il tuo nuovo assistente di trading.

Traccia i tuoi livelli, definisci il rischio e lascia che l’EA gestisca l’invio degli ordini, i controlli di sicurezza e il risk-free multilivello.

Concentrati sul tuo edge. Lascia che AutoTradeBot++ lo esegua con disciplina.

