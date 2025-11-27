Ur Bot

L'indicatore Ur Bot Alerts è uno strumento di trading versatile che genera segnali long e short basati su ATR e proprietari. L'indicatore offre avvisi personalizzabili (pop-up, e-mail, notifiche push) e un indicatore di direzione del mercato (contattare dopo l'acquisto qui) che mostra la direzione generale del mercato. Gli utenti possono regolare il periodo ATR e il moltiplicatore rendendolo adatto a vari mercati e intervalli di tempo.