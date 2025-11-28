Aquila Gridmaster Optimized EquityScaling

Kurzbeschreibung

Die Scalp + Equity Scaling Edition erweitert die Filter-Version um dynamische Positionsgrößen, sodass das System automatisch mit dem Kontowachstum mit-skaliert.

Viele kleine Grid-Trades sollen für stetige, zinsenähnliche Gewinnprogression sorgen (keine Gewinngarantie wie immer !)

Neu gegenüber Filter-Edition

✔ Equity-basiertes Compounding

– Lotgröße wächst proportional zur Kontogröße

– Maximalvolumen skaliert automatisch mit

→ positiver Schneeballeffekt auf das Konto

✔ Scalp-Optimierung

– kleine Grid-Abstände + kleine TP-Ziele

→ viele schnelle Basket-Gewinne

✔ Filter wie bei Vorgängerversion auch



Angehängt sind Screenshots der Backtests auf EURUSD M5 für die Jahre 2024 und 2025, Kontogröße 20.000 USD sowie ein Beispiel Preset mit welchem getestet wurde.

Disclaimer:

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/ Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.