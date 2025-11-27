Aquila Gridmaster Optimized

Kurzbeschreibung
AquilaGridMaster – Grid + Filter Edition ist ein moderner Counter-Trend Grid Expert Advisor, der speziell darauf ausgelegt ist, extreme Trendphasen und News-Volatilität zu erkennen und nach Möglichkeit zu vermeiden. Der EA baut systematisch Limit-Grids in Gegenrichtung des Trends auf und schließt alle Positionen gemeinsam im Gewinn (Basket-TP).

Neu gegenüber Grundversion

Volatilitätsfilter
– ATR & Kerzenrange soll das Marktumfeld prüfen 
→ keine neuen Grid-Einstiege bei starken Impulsen / News-Bewegungen

Trendstärkefilter
– Kurs-Abstand zur EMA gemessen in ATR
→ möglichst kein Handeln gegen starke Momentumläufe

Zeit- & Wochentagsfilter
→ soll  Grid-Start zu riskanten Handelszeiten entgegenwirken (z. B. Freitag spät)

Sicherheitslayer inklusive
– Margin-& Volumenüberwachung
– Rescue-Modus gegen tiefe Grids
– Session-Drawdown-Begrenzung

Backtest und Demo mit:
EURUSD  – M5
ECN-Konto | niedriger Spread | konstante Liquidität

➡ Fokus: Stabilität & Überleben in dynamischen Marktphasen

Angehängt sind Screenshots der Backtests auf EURUSD M5 für die Jahre 2024 und 2025, Kontogröße 20.000 USD sowie ein Beispiel Preset mit welchem getestet wurde.

Disclaimer: 

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/ Käufer  übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.


Altri dall’autore
AquilaGridMaster
Daniel Schlemper
Experts
AquilaGridMaster Simple but Efficient AquilaGridMaster ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein adaptives Grid-Trading gegen die kurzfristige Trendrichtung umsetzt. Die Strategie nutzt gängige Marktphasen, in denen Trends durch Korrekturen unterbrochen werden, und schließt alle Positionen gemeinsam als Basket. Der EA passt sowohl die Grid-Abstände als auch das Take-Profit-Ziel dynamisch an die Tiefe des Grids an. Dadurch kann eine Korrektur früher ausgenutzt werden, während gleichzeitig
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione