BeeFxBot combina molteplici strategie comprovate in un potente sistema di trading





🗳️

Sistema di Votazione a 5 Strategie

A differenza degli EA con singolo indicatore, BeeFxBot richiede almeno il 51% di accordo da 5 strategie indipendenti prima di eseguire qualsiasi operazione. Questo approccio di consenso riduce drasticamente i falsi segnali.





📊

Griglia Dinamica Basata su ATR

La spaziatura della griglia si adatta automaticamente alla volatilità del mercato utilizzando l'indicatore Average True Range. Si espande durante i periodi volatili, si contrae durante i mercati calmi.





💰

Gestione Intelligente dei Profitti

Chiude tutte le posizioni della griglia simultaneamente quando viene raggiunto l'obiettivo di profitto combinato. Ogni ciclo della griglia termina in profitto, indipendentemente dai livelli aperti.





Strategia 1

Stocastico Doppio





Strategia 2

Bollinger + SAR





Strategia 3

Divergenza RSI





Strategia 4

Filtro Momentum





Strategia 5

Conferma CCI





→

51% dei Voti

Esecuzione dell'Operazione





Requisiti Minimi

Cosa serve per eseguire BeeFxBot efficacemente





💵

Saldo del Conto

$500 per simbolo con dimensione lotto 0,01

Esempio: 5 simboli = $2.500 di capitale





📐

Leva Finanziaria

500:1 consigliata





🏦

Broker

Qualsiasi broker MT5

Conti senza commissioni preferiti





Cosa È Incluso

Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a fare trading immediatamente





📦

BeeFxBot EA

File EX5 compilato





⚙️

8 File SET

Impostazioni pre-ottimizzate





📖

Manuale Utente

Documentazione completa





🚀

Guida all'Installazione

Istruzioni passo dopo passo





📊

Report di Backtest

Tutte le 8 coppie incluse





🔄

Aggiornamenti a Vita

Versioni future gratuite





⚠️ Importante Informativa sui Rischi

Il trading di valute comporta rischi sostanziali e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate mostrate nei backtest non sono indicative di risultati futuri. Questo EA utilizza un approccio di trading a griglia che può portare a molteplici posizioni aperte durante condizioni di mercato avverse. Usa sempre una corretta gestione del rischio e non fare mai trading con fondi che non puoi permetterti di perdere. Raccomandiamo di iniziare con un conto demo per verificare la compatibilità con il tuo broker prima di fare trading dal vivo.



