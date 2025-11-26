BeeFxBot
- Experts
- Michael Kofi Junior Taah
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
BeeFxBot combina molteplici strategie comprovate in un potente sistema di trading
🗳️
Sistema di Votazione a 5 Strategie
A differenza degli EA con singolo indicatore, BeeFxBot richiede almeno il 51% di accordo da 5 strategie indipendenti prima di eseguire qualsiasi operazione. Questo approccio di consenso riduce drasticamente i falsi segnali.
📊
Griglia Dinamica Basata su ATR
La spaziatura della griglia si adatta automaticamente alla volatilità del mercato utilizzando l'indicatore Average True Range. Si espande durante i periodi volatili, si contrae durante i mercati calmi.
💰
Gestione Intelligente dei Profitti
Chiude tutte le posizioni della griglia simultaneamente quando viene raggiunto l'obiettivo di profitto combinato. Ogni ciclo della griglia termina in profitto, indipendentemente dai livelli aperti.
Strategia 1
Stocastico Doppio
Strategia 2
Bollinger + SAR
Strategia 3
Divergenza RSI
Strategia 4
Filtro Momentum
Strategia 5
Conferma CCI
→
51% dei Voti
Esecuzione dell'Operazione
Requisiti Minimi
Cosa serve per eseguire BeeFxBot efficacemente
💵
Saldo del Conto
$500 per simbolo con dimensione lotto 0,01
Esempio: 5 simboli = $2.500 di capitale
📐
Leva Finanziaria
500:1 consigliata
🏦
Broker
Qualsiasi broker MT5
Conti senza commissioni preferiti
Cosa È Incluso
Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a fare trading immediatamente
📦
BeeFxBot EA
File EX5 compilato
⚙️
8 File SET
Impostazioni pre-ottimizzate
📖
Manuale Utente
Documentazione completa
🚀
Guida all'Installazione
Istruzioni passo dopo passo
📊
Report di Backtest
Tutte le 8 coppie incluse
🔄
Aggiornamenti a Vita
Versioni future gratuite
⚠️ Importante Informativa sui Rischi
Il trading di valute comporta rischi sostanziali e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate mostrate nei backtest non sono indicative di risultati futuri. Questo EA utilizza un approccio di trading a griglia che può portare a molteplici posizioni aperte durante condizioni di mercato avverse. Usa sempre una corretta gestione del rischio e non fare mai trading con fondi che non puoi permetterti di perdere. Raccomandiamo di iniziare con un conto demo per verificare la compatibilità con il tuo broker prima di fare trading dal vivo.