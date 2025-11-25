MultiTimeframe Master with Advanced Features

⭐ MultiTimeframe Master EA – دخول قوي + مارتينجال آمن + فلتر أخبار – مُحسّن لـ M15 – الحد الأقصى للإيداع 500 دولار

MultiTimeframe Master EA

هو مستشار خبير للتداول محترف مصمم للجمع بين تحليل الأطر الزمنية المتعددة وتصفية المؤشرات وإدارة الأموال المتقدمة لتقديم إدخالات قوية ودقيقة مع انخفاض المخاطر.

تم تحسينه خصيصًا للإطار الزمني M15 ، وللحسابات التي تبدأ بإيداع أقصى قدره 500 دولار .

🔹 1. تأكيد متعدد الأطر الزمنية

ينتظر المستشار الخبير EA محاذاة الاتجاه بين إطارين زمنيين (على سبيل المثال، M15 + H1) قبل الدخول في صفقة.

🔹 2. 4 مؤشرات تصفية قوية

مؤشر القوة النسبية

المتوسط ​​المتحرك

مرشح حركة السعر

مرشح الحجم

يعملان معًا لضمان تنفيذ الصفقات عالية الجودة فقط

🔹 3. وضع الدخول القوي

وضع اختياري يضيف مرشحات إضافية وشروط إدخال أكثر صرامة لأقوى الإعدادات.

🔹 4. نظام مارتينجال الآمن

عامل مارتينجال: 1.1

اللوت الأولي: 0.01

اللوت المعزز: 0.02 كل 5 صفقات

الحد الأقصى 10 خطوات تعزيزية

وقف الخسارة: 250 نقطة

مُصمم ليكون آمنًا وفعالًا للحسابات الصغيرة.

🔹 5. إدارة الأموال المتقدمة

حد الخسارة اليومي

حد السحب اليومي

الحد الأقصى للعقود المفتوحة

الحد الأقصى للإيداع الموصى به: 500 دولار

🔹 6. جني الأرباح من السلة الذكية

يتم إغلاق كافة الصفقات معًا بمجرد وصول السلة إلى الربح المستهدف.

🔹 7. فلتر الأخبار المدمج

يقوم بإيقاف التداول تلقائيًا لمدة 30 دقيقة قبل وبعد الأخبار ذات التأثير الكبير.

🔹 8. التحكم الكامل في الطلبات المعلقة

تمكين/تعطيل الأوامر المعلقة وتخصيص سلوك TP/SL.

أفضل زوج: XAUUSD (الذهب)

الإطار الزمني: M15

الإيداع: حتى 500 دولار

اللوت: 0.01

مارتينجال: 1.1

وقف الخسارة: 250 نقطة

فلتر الأخبار: مُفعّل

تم اختباره خلال الفترة 2024-2025 بأداء مستقر وتراجع مُتحكّم فيه