Price Action OB EA mq
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 26.11
- Attivazioni: 10
PRICE ACTION OB EA - è un ottimo sistema di trading automatico basato sulla ricerca della price action!
Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 7 Set_file disponibili!
Usa i Set_file (v26.11) dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.
L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern Price Action: OutsideBar!
Price Action OB EA è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni e anni, tutti i Set_file hanno un'aspettativa matematica positiva!
Caratteristiche del sistema di trading:
- L'EA può essere eseguito su 7 coppie contemporaneamente - i Set_file corrispondenti ti aspettano nella sezione "Commenti".
- Il sistema non spreca denaro per commissioni elevate come molti scalper.
- Nessun requisito di spread ristretto - L'EA può essere utilizzato su qualsiasi conto.
- Il sistema NON utilizza metodi di griglia pericolosi.
- L'EA ha una gestione del denaro basata sugli interessi composti integrata di default. - Ogni operazione ha SL e TP che non sono visibili al broker.
- SL e TP sono dinamici: possono adattarsi alla volatilità del mercato per impostazione predefinita.
- La modalità di compensazione è disponibile nelle impostazioni dell'EA.
- I filtri Trend e Oscillatore sono integrati.
- Anche il Trailing Stop Dinamico è integrato.
- Coppie di trading: NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.
- Timeframe: D1.
- Orario di funzionamento: l'EA cerca opportunità di ingresso alla fine della candela. Se il sistema non ha impostato ordini dopo la formazione della candela giornaliera (su timeframe D1), significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico.
Come installare:
- Aprire 7 grafici consigliati:
NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.
- Selezionare il timeframe D1 su ciascun grafico.
- Allegare l'Expert Adviser a ciascun grafico.
- Applica il "Set_file" corrispondente all'EA (scarica Set_files (v26.11) dalla sezione "Commenti" di questa pagina).
- Il robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare un VPS al posto del PC).
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.