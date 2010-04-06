Adaptive Energy Oscillator m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.7
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato "Adaptive Energy Oscillator" - efficiente strumento di trading ausiliario per MT4!
- Questo indicatore è una nuova generazione di oscillatori.
- "Adaptive Energy Oscillator" ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive regolabili.
- Questo è un indicatore di momentum tecnico molto utile sui mercati in trend.
- L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle zone di ipervenduto/ipercomprato nella direzione del trend principale.
- Zona di ipervenduto adattiva: sotto la linea verde.
- Zona di ipercomprato adattiva: sopra la linea rossa.
- È più preciso degli oscillatori standard.
- L'indicatore può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- Con avvisi integrati per PC e dispositivi mobili.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.