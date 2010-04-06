Relative Drawdown Pro Display mq
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.57
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Relative Drawdown Pro Display" per MT4, utile strumento di trading.
Questo è un indicatore INDISPENSABILE per i trader che utilizzano sistemi di trading a griglia!!!
- L'indicatore Relative Drawdown Pro Display mostra il Relative Drawdown o il Floating Profit attuale in % sul tuo conto.
- Avvisi integrati per PC e dispositivi mobili con livello di trigger regolabile.
- Indica Spread e Swap attuali della coppia di valute a cui è associato.
- L'indicatore mostra anche Saldo, Capitale e Margini del conto.
- È possibile posizionare i valori dell'indicatore in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
- È possibile impostare anche il colore e la dimensione del carattere.
- Il trader non ha più bisogno di alcuna calcolatrice se utilizza il Relative Drawdown Display.
