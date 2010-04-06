Solo Sniper Pro mg

L'EA "SOLO SNIPER PRO" è un potente sistema di scalping per la piattaforma MT4!





L'elevato tasso di vincita si aggira intorno al 90%! Viene utilizzato il sistema di gestione del rischio basato sugli interessi composti!





È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.





- Utilizza il file Set_file v25.17 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA versione 25.17.

- Le operazioni sono molto precise: circa il 90%.

- Il sistema NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha un proprio SL per la protezione del conto.

- Implementato il metodo degli interessi composti per il calcolo dei lotti.

- L'EA imposta automaticamente lo SL dinamico in base alla volatilità del mercato.

- Nessun ordine mantenuto da venerdì a lunedì per evitare gap.

- Filtro orario di operatività preciso con una precisione di 1 minuto.

- Leva finanziaria del conto: da 1:30 a 1:2000.

- Le coppie di trading sono GBPAUD e GBPCAD. - L'EA è pronto all'uso fin da subito: il Set_file corrispondente è disponibile nella sezione "Commenti".

- Orario di funzionamento: l'EA cerca opportunità di ingresso dalla fine della sessione di trading statunitense fino a metà della sessione asiatica, in base al filtro temporale impostato nelle impostazioni. Se il sistema non ha aperto ordini durante l'orario di funzionamento, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico: non dimenticare che questo EA sta effettuando uno sniping del sistema di trading.

- Intervallo di tempo: solo M15.

- L'EA ha un Info Display: mostra lo Spread e gli Swap correnti della coppia forex a cui è associato.

- Il display mostra anche il Saldo del conto, il Capitale proprio e i Margini.

- È possibile posizionare l'Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:

0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.





Come installare l'EA:

- Il sistema richiede un account MT4 con spread ridotti (Raw spread o ECN).

- Aprire i grafici GBPCAD e GBPAUD. - Seleziona l'intervallo di tempo M15 su ogni grafico.

- Allega l'EA a ogni grafico.

- Applica "Set_file" v25.17 all'EA su ogni grafico (ottieni il Set_file dalla sezione "Commenti" della pagina web dell'EA). Assicurati che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.

- Il robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione (o utilizzare un VPS).





IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, segui le seguenti raccomandazioni:

- ORARI DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie dell'EA. Inviami semplicemente un messaggio (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e ti fornirò il relativo Set_file, se necessario. - SPREAD e BROKER: è molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per ottenere le migliori prestazioni.