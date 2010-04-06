MFI with 2 Moving Averages mf
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "MFI e 2 Medie Mobili" per MT4, senza ridisegno.
- Il Money Flow Index (MFI) è un oscillatore tecnico che utilizza i dati di prezzo e volume per identificare le zone di ipervenduto e ipercomprato.
- L'indicatore "MFI e 2 Medie Mobili" consente di visualizzare le medie mobili veloci e lente dell'oscillatore MFI.
- L'indicatore offre l'opportunità di osservare il cambiamento di tendenza in anticipo.
- È molto facile impostare questo indicatore tramite parametri e può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- È possibile visualizzare le condizioni di ingresso di acquisto e vendita nelle immagini.
- Condizioni del segnale di acquisto:
(1) - la media mobile veloce incrocia quella lenta al rialzo,
(2) - la linea rossa dell'MFI è sopra la media mobile veloce,
(3) - la linea rossa si avvicina a quella gialla,
(4) - la linea rossa rimbalza verso l'alto da quella gialla,
(5) - il gancio di acquisto si è appena formato - apri la posizione qui,
(6) - Importante: usa solo il primo gancio dopo l'incrocio delle medie mobili.
(7) Viceversa per le posizioni di vendita (vedi immagini).
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.