ATLASEAGOLD – XAUUSD ELITE MATH ENGINE

La Costanza della Matematica: 5 Anni. 5 Test Indipendenti. 1 Solo Risultato.

ASSET: XAUUSD (Gold) METODO: Reset Annuale a Capitale Fisso (10.000€) STRATEGIA: Matematica Complessa & High-Yield ROI

Dimentica i backtest manipolati con l'interesse composto infinito. Noi abbiamo fatto qualcosa di diverso. Abbiamo messo alla prova il nostro algoritmo sottoponendolo a 5 stress-test annuali indipendenti. Ogni anno, dal 2020 al 2025, il bot è ripartito dallo stesso deposito iniziale: 10.000€.

L'obiettivo? Dimostrare che il sistema non "sopravvive" solo grazie a capitali enormi, ma è una macchina da ROI capace di trasformare un deposito standard in una fortuna, anno dopo anno.

LA SFIDA DEI 10.000€: I RISULTATI REALI

Ogni test qui sotto è stato eseguito resettando il conto a 10.000€ al 1° Gennaio. Ecco quanto profitto netto è stato generato partendo da quella base fissa(potete osservare gli screenshot):

2020: Da 10k a +27.368€ di Profitto. (Il capitale è quasi triplicato)

2021: Da 10k a +43.347€ di Profitto. (Performance solida e costante)

2022: Da 10k a +14.954€ di Profitto. (L'anno della crisi: mentre il mondo perdeva, il bot ha fatto il +150% circa)

2023: Da 10k a +60.519€ di Profitto. (L'inizio dell'accelerazione)

2024: Da 10k a +136.613€ di Profitto. (Un moltiplicatore x13 sul capitale iniziale!)

2025: Da 10k a +222.896€ di Profitto. (Risultato record: oltre 20 volte il capitale iniziale in un solo anno)

COSA SIGNIFICA? Significa che non serve essere milionari per usare questo bot. La sua matematica complessa è studiata per prendere un capitale di 10.000 e spingerlo al massimo potenziale che la volatilità dell'ORO permette.

IMPORTANTE: I SETTAGGI SONO LA CHIAVE

Il motore è potente, ma la calibrazione è tutto.

Acquistando questo EA, non ricevi solo un file .ex4/.ex5 . Dopo l'acquisto, ti invieremo personalmente le IMPOSTAZIONI UFFICIALI (Set Files).

Queste impostazioni sono FONDAMENTALI. Non provare a indovinare i parametri. La matematica complessa che genera questi profitti richiede una precisione millimetrica. Per replicare le performance che vedi negli screenshot e gestire correttamente il rischio su XAUUSD, DEVI utilizzare le configurazioni che ti forniremo. Segui le nostre istruzioni e lascia che l'algoritmo lavori come è stato progettato.

ATLASEAGOLD E MATEMATICA PURA

Il mercato dell'Oro (XAUUSD) è indomabile per i trader classici. Questo EA non usa indicatori banali. Applica una formula matematica proprietaria che:

Legge la Volatilità: Capisce quando l'Oro sta per "correre" e si posiziona per incassare. Gestisce i Rimbalzi: Sfrutta i ritracciamenti tecnici con una precisione del 93-94% di Win Rate. Ottimizza il Rischio: Calcola la size ideale per trasformare quei 10.000€ iniziali nel massimo profitto possibile senza bruciare il conto.

⚠️ NOTE IMPORTANTI E DISCLAIMER (LEGGERE)

Stiamo parlando di performance ad alto rendimento, e la trasparenza è d'obbligo:

Nessuna Garanzia Futura: I risultati mostrati (2020-2025) dimostrano la potenza dell'algoritmo in diverse condizioni di mercato, ma non garantiscono la ripetizione futura al 100%. Il trading comporta rischi.

Performance "Pazzesca" ma Reale: Trasformare 10k in 200k in un anno (come nel 2025) richiede una gestione aggressiva e una matematica perfetta. Ci possono essere imprevisti, slippage o condizioni di mercato estremo (Cigni Neri) che esulano dal controllo del software.

Consapevolezza: Questo strumento è progettato per chi cerca performance elevate ed è consapevole che ad alti rendimenti corrispondono rischi specifici.

Questo è l'algoritmo definitivo per chi vuole trattare l'Oro con la serietà della matematica.