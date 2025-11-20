Smart Risk Manager MT5

Smart Risk Manager Mini – Strumento gratuito per calcolare il lotto sul grafico

Smart Risk Manager Mini è la versione gratuita e semplificata della famiglia Smart Risk Manager. Aiuta a calcolare la dimensione della posizione sulle coppie Forex tramite un semplice trascinamento sul grafico.

Basta trascinare sul grafico e l’indicatore mostrerà il lotto raccomandato in base al tuo RiskUSD. Piccolo, veloce e facile da usare.

✨ Caratteristiche

  • ✔️ Calcolo del lotto con trascinamento direttamente sul grafico
  • ✔️ Molto leggero — nessun pannello, nessun ingombro
  • ✔️ Funziona bene sulla maggior parte delle coppie Forex
  • ✔️ Ottimo strumento gratuito per la gestione basica del rischio

⚠️ Limitazioni (Versione Mini)

  • ❌ Funziona solo sulle coppie Forex. Su oro, indici ecc. mostra un avviso e non calcola.
  • ❌ Mostra solo l’etichetta Lot Size (niente Direzione / Distanza).
  • ❌ Versione gratuita Mini con limite di 31 utilizzi.

Se hai bisogno di direzione Buy/Sell, distanza in punti, utilizzo illimitato e supporto multi-simbolo, consulta Smart Risk Manager Pro.

📌 Come si usa

  1. Aggiungere Smart Risk Manager Mini a un grafico Forex.
  2. Impostare il valore RiskUSD.
  3. Attivare il pulsante ON/OFF.
  4. Cliccare e tenere premuto sul punto di ingresso.
  5. Trascinare fino allo stop-loss e rilasciare.
  6. Verrà mostrato:
    • Lots: lotto consigliato.

Disattivandolo, l’etichetta viene nascosta per mantenere il grafico pulito.

🎯 Input

  • RiskUSD — rischio in dollari per trade.

🌟 Confronto Mini vs Pro

Funzione Smart Risk Manager Mini Smart Risk Manager Pro
Trascinamento ✔️ Sì ✔️ Sì (migliorato)
Calcolo lotto ✔️ Sì ✔️ Sì (più preciso)
Direzione (Buy/Sell) ❌ No ✔️ Sì
Distanza in punti ❌ No ✔️ Sì
Simboli supportati Solo Forex Tutti (Forex, Oro, Indici, Crypto)
Limite utilizzi 31 Illimitato
Interfaccia Un’unica etichetta 3 etichette: Dir / Dis / Lots
Ideale per Utenti base / gratuito Trader professionisti

Inizia con la versione Mini — passa alla Pro quando ti serve più potenza.

