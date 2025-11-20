Smart Risk Manager Mini 4
- Indicatori
- Amirhossein Bakhtiari
- Versione: 1.21
Smart Risk Manager Mini – Strumento gratuito per calcolare il lotto sul grafico
Smart Risk Manager Mini è la versione gratuita e semplificata della famiglia Smart Risk Manager. Aiuta a calcolare la dimensione della posizione sulle coppie Forex tramite un semplice trascinamento sul grafico.
Basta trascinare sul grafico e l’indicatore mostrerà il lotto raccomandato in base al tuo RiskUSD. Piccolo, veloce e facile da usare.
✨ Caratteristiche
- ✔️ Calcolo del lotto con trascinamento direttamente sul grafico
- ✔️ Molto leggero — nessun pannello, nessun ingombro
- ✔️ Funziona bene sulla maggior parte delle coppie Forex
- ✔️ Ottimo strumento gratuito per la gestione basica del rischio
⚠️ Limitazioni (Versione Mini)
- ❌ Funziona solo sulle coppie Forex. Su oro, indici ecc. mostra un avviso e non calcola.
- ❌ Mostra solo l’etichetta Lot Size (niente Direzione / Distanza).
- ❌ Versione gratuita Mini con limite di 31 utilizzi.
Se hai bisogno di direzione Buy/Sell, distanza in punti, utilizzo illimitato e supporto multi-simbolo, consulta Smart Risk Manager Pro.
📌 Come si usa
- Aggiungere Smart Risk Manager Mini a un grafico Forex.
- Impostare il valore RiskUSD.
- Attivare il pulsante ON/OFF.
- Cliccare e tenere premuto sul punto di ingresso.
- Trascinare fino allo stop-loss e rilasciare.
- Verrà mostrato:
- Lots: lotto consigliato.
Disattivandolo, l’etichetta viene nascosta per mantenere il grafico pulito.
🎯 Input
- RiskUSD — rischio in dollari per trade.
🌟 Confronto Mini vs Pro
|Funzione
|Smart Risk Manager Mini
|Smart Risk Manager Pro ⭐
|Trascinamento
|✔️ Sì
|✔️ Sì (migliorato)
|Calcolo lotto
|✔️ Sì
|✔️ Sì (più preciso)
|Direzione (Buy/Sell)
|❌ No
|✔️ Sì
|Distanza in punti
|❌ No
|✔️ Sì
|Simboli supportati
|Solo Forex
|Tutti (Forex, Oro, Indici, Crypto)
|Limite utilizzi
|31
|Illimitato
|Interfaccia
|Un’unica etichetta
|3 etichette: Dir / Dis / Lots
|Ideale per
|Utenti base / gratuito
|Trader professionisti
Inizia con la versione Mini — passa alla Pro quando ti serve più potenza.