Balance and Equity Display mw
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
Questo è un prodotto gratuito che puoi utilizzare per le tue esigenze!
Apprezzo molto anche i tuoi feedback positivi! Grazie mille!
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Indicatore Crypto_Forex "Visualizzazione saldo e patrimonio netto" per MT4, un ottimo strumento di trading ausiliario.
- Questo indicatore mostra il saldo e il patrimonio netto correnti del conto.
- È possibile visualizzare i valori in qualsiasi angolo del grafico:
0 - in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra
- È possibile impostare anche il colore e la dimensione del carattere.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.