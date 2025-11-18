US30EA - Expert Advisor Multi-Conferma per l'US30 Descrizione US30EA è un Expert Advisor completo per il trading sull'indice Dow Jones (US30) su MetaTrader 5. Utilizza un sistema di conferma proprietario a 4 livelli per filtrare i segnali e ridurre i falsi positivi. Perché scegliere US30EA? Analisi Multistrato Il sistema apre una posizione solo quando vengono soddisfatte simultaneamente quattro condizioni indipendenti. Questo approccio selettivo previene ingressi impulsivi e promuove operazioni meglio strutturate. Gestione professionale delle posizioni Trailing stop progressivo a 2 livelli per proteggere i profitti Suddivisione automatica in 2 posizioni: una per proteggere, una per lasciare correre Stop-loss e take-profit in percentuale del prezzo Dimensione del lotto automatica adattata alle dimensioni del conto Controllo del rischio integrato Limite di perdita giornaliero (stop automatico dopo X perdite) Limite di profitto giornaliero (facoltativo) Chiusura automatica il venerdì sera Filtro orario personalizzabile Verifica dei fondi prima di ogni ordine Drawdown controllato, compatibile con i requisiti delle società di trading proprietario Flessibilità totale Oltre 30 parametri regolabili per adattare l'EA al tuo stile: Intervalli temporali multipli Livelli SL/TP personalizzabili Orari di negoziazione Ordine Split o modalità Classica Caratteristiche tecniche Codice nativo ottimizzato MQL5 Compatibile con conti di compensazione e copertura Notifiche push in tempo reale Registri di negoziazione dettagliati Nessuna DLL esterna richiesta Pubblico di riferimento Questo Expert Advisor è progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti della finanza: Hedge Fund e Fondi di investimento Family Office Società di gestione patrimoniale Società di Prop Trading Trader professionisti che gestiscono capitali significativi Servizi aggiuntivi Su richiesta, sviluppo di algoritmi personalizzati per altri indici (NASDAQ, S&P 500, DAX, CAC 40) o asset specifici. Raccomandazione Simbolo: US30, DJ30 o equivalente a seconda del broker con un parametro di input specifico nelle proprietà. Avvertenza Il trading sui mercati finanziari comporta il rischio di perdita di capitale. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Questo prodotto è destinato a investitori esperti che dispongono delle conoscenze necessarie per valutare i rischi associati al trading algoritmico.