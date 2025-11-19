Deal Manager MT5
- Utilità
- Tuomas Tirroniemi
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 19 novembre 2025
- Attivazioni: 5
Deal Manager – Panoramica delle funzionalità e funzioni dei pulsanti
Deal Manager è un pannello di trading progettato per semplificare l'esecuzione degli ordini, la gestione del rischio e il processo decisionale visivo sul grafico. Di seguito è riportata una spiegazione dettagliata di ciascun pulsante e funzionalità inclusi nel pannello.
Pulsanti di ordine
Acquista / Vendi
-
Apre una nuova posizione di acquisto o vendita.
-
Lo stop-loss viene calcolato automaticamente utilizzando la distanza dello stop-loss basata su ATR .
-
La dimensione del lotto viene presa direttamente dal campo di input della dimensione del lotto .
Aggiungi Acquista / Aggiungi Vendi
-
Apre una posizione aggiuntiva di acquisto o vendita utilizzando la dimensione del lotto dal campo dimensione del lotto .
-
Questi pulsanti copiano lo stop-loss e il take-profit dalle posizioni attualmente aperte sullo stesso simbolo, se tali livelli esistono .
Pulsanti basati sul rischio (%)
-
I pulsanti % Acquista e % Vendi aprono una nuova posizione in cui la distanza dello stop-loss si basa su un calcolo ATR , proprio come i normali pulsanti Acquista/Vendi.
-
Tuttavia, la dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in modo che il rischio corrisponda alla percentuale di rischio desiderata dall'utente.
-
L'EA utilizza il valore nel campo dimensione del lotto come percentuale di rischio di riferimento , non come dimensione del lotto stessa.
-
La dimensione del lotto della posizione viene arrotondata al valore più vicino possibile supportato dal broker.
Controlli delle dimensioni del lotto
-
I pulsanti + e – aumentano o diminuiscono la dimensione del lotto passo dopo passo.
-
Il campo di immissione delle dimensioni del lotto accetta anche la digitazione manuale per regolazioni rapide.
Chiudi funzioni
Tutte le funzioni di chiusura influenzano solo il simbolo del grafico attivo :
-
Chiudi tutto : chiude tutte le posizioni aperte sul simbolo corrente.
-
Chiudi Acquisto : chiude tutte le posizioni di acquisto sul simbolo corrente.
-
Chiudi Vendita : chiude tutte le posizioni di vendita sul simbolo corrente.
Impostazioni ATR
-
I parametri ATR (periodo, moltiplicatore, ecc.) possono essere regolati liberamente nelle impostazioni.
-
Queste impostazioni influenzano direttamente lo stop-loss basato su ATR utilizzato dai pulsanti Acquista, Vendi e %.
Caratteristiche di protezione dai rischi
Modalità limite massimo di perdita giornaliera
-
Funziona in modo simile alle regole di rischio delle società proprietarie.
-
Se viene raggiunto il limite di perdita giornaliera, l'EA impedisce ulteriori negoziazioni.
-
Include un reset giornaliero automatico all'inizio di ogni giornata del broker/server.
Modalità di taglio delle perdite
-
Chiude immediatamente tutte le negoziazioni se viene raggiunta una soglia di perdita predefinita.
-
Progettato per ambienti con rigoroso controllo del rischio.
Entrambe le modalità sono completamente personalizzabili nelle impostazioni.
Strumenti per grafici visivi
Deal Manager fornisce ulteriori strumenti visivi direttamente sul grafico:
Linea di prezzo
-
Una linea in tempo reale sul livello attuale dei prezzi.
Conto alla rovescia delle candele
-
Un timer visivo che mostra quanto tempo rimane nella candela corrente.
Livelli di stop-loss basati su ATR
-
Visualizza i livelli di prezzo derivati dalle impostazioni ATR configurate dall'utente
(aiuta i trader a vedere rapidamente dove verrà posizionato lo stop-loss).
Indicatore di diffusione
-
La linea del prezzo attuale include una visualizzazione dello spread , aiutando gli utenti a evitare di aprire operazioni in periodi di spread insolitamente elevati.