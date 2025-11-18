Deal Manager MT4

Deal Manager – Panoramica delle funzionalità e funzioni dei pulsanti

Deal Manager è un pannello di trading progettato per semplificare l'esecuzione degli ordini, la gestione del rischio e il processo decisionale visivo sul grafico. Di seguito è riportata una spiegazione dettagliata di ciascun pulsante e funzionalità inclusi nel pannello.


Pulsanti di ordine

Acquista / Vendi

  • Apre una nuova posizione di acquisto o vendita.

  • Lo stop-loss viene calcolato automaticamente utilizzando la distanza dello stop-loss basata su ATR .

  • La dimensione del lotto viene presa direttamente dal campo di input della dimensione del lotto .

Aggiungi Acquista / Aggiungi Vendi

  • Apre una posizione aggiuntiva di acquisto o vendita utilizzando la dimensione del lotto dal campo dimensione del lotto .

  • Questi pulsanti copiano lo stop-loss e il take-profit dalle posizioni attualmente aperte sullo stesso simbolo, se tali livelli esistono .

Pulsanti basati sul rischio (%)

  • I pulsanti % Acquista e % Vendi aprono una nuova posizione in cui la distanza dello stop-loss si basa su un calcolo ATR , proprio come i normali pulsanti Acquista/Vendi.

  • Tuttavia, la dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in modo che il rischio corrisponda alla percentuale di rischio desiderata dall'utente.

  • L'EA utilizza il valore nel campo dimensione del lotto come percentuale di rischio di riferimento , non come dimensione del lotto stessa.

  • La dimensione del lotto della posizione viene arrotondata al valore più vicino possibile supportato dal broker.

Controlli delle dimensioni del lotto

  • I pulsanti + e  aumentano o diminuiscono la dimensione del lotto passo dopo passo.

  • Il campo di immissione delle dimensioni del lotto accetta anche la digitazione manuale per regolazioni rapide.

Chiudi funzioni

Tutte le funzioni di chiusura influenzano solo il simbolo del grafico attivo :

  • Chiudi tutto : chiude tutte le posizioni aperte sul simbolo corrente.

  • Chiudi Acquisto : chiude tutte le posizioni di acquisto sul simbolo corrente.

  • Chiudi Vendita : chiude tutte le posizioni di vendita sul simbolo corrente.

Impostazioni ATR

  • I parametri ATR (periodo, moltiplicatore, ecc.) possono essere regolati liberamente nelle impostazioni.

  • Queste impostazioni influenzano direttamente lo stop-loss basato su ATR utilizzato dai pulsanti Acquista, Vendi e %.


Caratteristiche di protezione dai rischi

Modalità limite massimo di perdita giornaliera

  • Funziona in modo simile alle regole di rischio delle società proprietarie.

  • Se viene raggiunto il limite di perdita giornaliera, l'EA impedisce ulteriori negoziazioni.

  • Include un reset giornaliero automatico all'inizio di ogni giornata del broker/server.

Modalità di taglio delle perdite

  • Chiude immediatamente tutte le negoziazioni se viene raggiunta una soglia di perdita predefinita.

  • Progettato per ambienti con rigoroso controllo del rischio.

Entrambe le modalità sono completamente personalizzabili nelle impostazioni.


Strumenti per grafici visivi

Deal Manager fornisce ulteriori strumenti visivi direttamente sul grafico:

Linea di prezzo

  • Una linea in tempo reale sul livello attuale dei prezzi.

Conto alla rovescia delle candele

  • Un timer visivo che mostra quanto tempo rimane nella candela corrente.

Livelli di stop-loss basati su ATR

  • Visualizza i livelli di prezzo derivati dalle impostazioni ATR configurate dall'utente
    (aiuta i trader a vedere rapidamente dove verrà posizionato lo stop-loss).

Indicatore di diffusione

  • La linea del prezzo attuale include una visualizzazione dello spread , aiutando gli utenti a evitare di aprire operazioni in periodi di spread insolitamente elevati.


