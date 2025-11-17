duckyV1 è un Expert Advisor di nuova generazione progettato per i trader che desiderano prestazioni stabili e basate sui dati, senza decisioni emotive. Costruito attorno a una moderna struttura algoritmica basata su reti neurali, duckyV1 analizza in modo intelligente le condizioni di mercato, si adatta alla volatilità ed esegue le operazioni entro i limiti di una gestione del trading basata sul rischio. Che tu sia un trader abituale o qualcuno alla ricerca di una soluzione automatizzata affidabile, duckyV1 offre il perfetto equilibrio tra prestazioni, sicurezza e facilità d'uso.