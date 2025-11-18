QuadSystemMaster 2
- Indicatori
- Giuseppe Papa
- Versione: 1.0
QuadSystemMaster è un sistema di trading avanzato che combina quattro strategie indipendenti e complementari su diversi timeframe (H4, H1, M5).
Il sistema offre un’interfaccia operativa chiara, gestione dei setup in tempo reale e un completo modulo di risk management automatico.
1. Strategie Integrate
1) EMA Pullback (H4)
Opera le continuazioni di trend dopo ritracciamenti tecnici regolari.
2) Range Breakout (H4)
Identifica e sfrutta le rotture di fasi di consolidamento con conferme tecniche.
3) Mean Reversion (H1)
Opera sugli estremi di ipervenduto/ipercomprato, puntando al ritorno verso l’equilibrio.
4) Scalping Pro (M5)
Cattura micro-movimenti di breve durata con elevata precisione di timing.
2. Sistema di Setup Visivo
-
Pannello operativo in tempo reale con tutti i setup attivi.
-
Linee grafiche automatiche per Entrata, Stop Loss, TP1 e TP2.
-
Calcoli immediati di rischio e potenziale rendimento.
-
Supporto a più setup simultanei (fino a 4).
3. Profili Pre-Configurati
Il sistema include 3 profili operativi pronti all’uso, ciascuno ottimizzato per un diverso stile di trading:
-
Safe Steady: rischio contenuto, RR elevato.
-
Recommended: configurazione consigliata, stabile e versatile.
-
Maximum: tutte le strategie attive, alta frequenza.
4. Money Management Avanzato
-
Dimensionamento automatico della posizione in base al rischio percentuale.
-
Presa di profitto su due livelli (TP1 e TP2).
-
Rischio configurabile (0.5% – 5% per operazione).
5. Sistema di Notifiche
-
Avvisi desktop per nuovi setup.
-
Notifiche push per dispositivi mobile.
-
Log operativo dettagliato.
-
Monitoraggio del P&L in tempo reale.
6. Integrazione del Filtro “Conviction” (Attivabile negli Input)
QuadSystemMaster include un filtro di contesto chiamato Conviction, attivabile direttamente dagli input.
Quando il filtro è abilitato, ogni setup tecnico viene valutato tramite un punteggio (0-100%) che misura la qualità e la coerenza del segnale con il contesto di mercato.
Solo i setup con Conviction superiore alla soglia impostata vengono attivati, migliorando la selezione dei trade e la qualità operativa complessiva.
7. Come Funziona Operativamente
-
Il sistema genera un setup tecnico basato sulla strategia attiva.
-
Se abilitato, il filtro Conviction valuta il contesto del segnale.
-
Vengono mostrati sul grafico i livelli di entrata, SL, TP1 e TP2.
-
La gestione successiva è totalmente automatizzata: trailing, breakeven, TP1/TP2 e notifiche.
8. Punti di Forza
-
Nessuna ottimizzazione complessa richiesta.
-
Struttura multi-strategia su tre timeframe operativi.
-
Chiarezza visiva dei setup e dei livelli operativi.
-
Gestione del rischio completa e automatica.
-
Architettura modulare progettata per trader principianti ed esperti.
9. Requisiti Tecnici
-
Piattaforma: MetaTrader 5.
-
Dati Storici: almeno 100 barre per H4, H1, M5.
-
Capitale Consigliato: minimo 500 USD per micro-lotti.
-
Filtro Conviction: attivabile dagli input per migliorare la qualità dei segnali.
10. Ideale Per
-
Trader che cercano un sistema strutturato e basato su regole.
-
Chi desidera conferme visive e gestione automatica delle operazioni.
-
Trader intraday, swing, o multi-strategia.
-
Principianti (profili Conservativo/Bilanciato) e avanzati (Aggressivo/Alta Frequenza).
Disclaimer
Il trading comporta rischi significativi e può generare perdite. Le performance passate non rappresentano garanzia di risultati futuri. Si consiglia di testare sempre il sistema su conto demo prima dell’utilizzo in reale.