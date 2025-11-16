Aurum Prime LLM

Potente Algoritmo di Trading con Modello LLM Locale Pre-addestrato Integrato (Intelligenza Artificiale Locale).Non richiede la connessione all'API di modelli come ChatGPT, Claude, Gemini e funziona in modo completamente autonomo. Negoziato sullo strumento XAUUSD, il time-frame prioritario è H1.

Superate il mercato con il nostro algoritmo di trading ad alte prestazioni, dotato di un Large Language Model (LLM) locale pre-addestrato integrato. Questo non è solo un sistema automatizzato: è un Agente Cognitivo Autonomo, progettato per eccellere sui mercati finanziari.

Intelligenza Autonoma: Massima Sicurezza e Velocità

Dimenticate le latenze e i rischi per la privacy associati alle API basate su cloud. Il nostro algoritmo funziona sulla base di un'Intelligenza Artificiale Locale (Local AI) completamente isolata ed efficiente dal punto di vista energetico.

Vera Autonomia (ML On-Premise): Il sistema opera al 100% in autonomia , non richiedendo alcuna connessione a risorse esterne come le API di ChatGPT, Claude o Gemini.

Latenza Ultra-Bassa: La presa di decisioni è praticamente istantanea , un fattore critico per l' High-Frequency Trading (HFT) .

Sicurezza Rafforzata: Le vostre strategie proprietarie e i dati riservati rimangono all'interno di un perimetro sicuro, controllato dall'utente.

Architettura Innovativa di Machine Learning (ML)

Al centro del nostro algoritmo si trova un'architettura avanzata di Deep Learning (Apprendimento Profondo), ottimizzata specificamente per l'Analisi delle Serie Temporali (Time-Series Analysis).

Previsione Contestuale (Core LLM): L'LLM locale, che ha subito un Apprendimento per Trasferimento ( Transfer Learning ) sui dati di mercato, fornisce segnali contestualmente arricchiti.

Analisi delle Serie Temporali (Ibridi CNN/RNN/Transformer): L'algoritmo utilizza modelli ibridi, inclusi le Reti Neurali Convoluzionali (CNN) per l' estrazione delle feature dai pattern di prezzo, e le Reti Neurali Ricorrenti (RNN) o l'architettura Transformer per modellare le dipendenze a lungo termine e la non-stazionarietà del mercato.

Apprendimento per Rinforzo (Reinforcement Learning - RL): Il Modulo di Presa di Decisione è messo a punto da un Agente RL che ottimizza costantemente la Politica di Esecuzione (Execution Policy), massimizzando lo Sharpe Ratio e minimizzando il Drawdown (Riduzione Massima) in condizioni reali di mercato.

Capacità Chiave

Input Multimodale: Elaborazione dei dati strutturati (dati di prezzo) per formare una Visione Olistica ( Holistic View ) del mercato.

Ottimizzazione degli Iperparametri (Hyperparameter Optimization): I metodi integrati di Ottimizzazione Bayesiana (Bayesian Optimization) garantiscono l'autocalibrazione e l'adattamento alla mutevole volatilità del mercato.

Questa non è semplicemente automazione. È capitalizzazione cognitiva in tempo reale.

Parametri Principali dell'Algoritmo di Trading

L'agente intelligente è completamente auto-regolante, senza la necessità di correggere la logica operativa. È sufficiente impostare un rischio accettabile (lotto) e definire i livelli di Stop-Loss e Take-Profit.

Siete pronti affinché il vostro terminale di trading diventi un vero centro neurale? Dopo l'acquisto, usufruite di una consulenza aggiuntiva tramite messaggi privati.