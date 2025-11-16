Qant Maney Ibov Pair Trading

  • Varre uma lista fixa de ativos (  ibov  ) no  timeframe escolhido (TimeFrame)  .

  • Para cada par e para vários  períodos.

    • Calcule um  modelo de regressão  entre os dois ativos (e, se desejar, usando o índice  bova11 como normalizador  ).

    • Gera a  dispersão (spread)  dessa relação, sua  média  ,  desvio-padrão  ,  espetacular  e os  betas (B1 e B2)  .

    • Aplicar um  teste ADF  sem exclusão (cointegração / estacionariedade).

    • Calcula o  Z-Score  da exclusão atual (quantos desvios-padrão estão distantes da média).

  • Só entram na tabela os pares que respeitam os filtros:

    • |Z| ≥  StdDevThreshold  (desvio mínimo para sinal),

    • ADF (t) ≤  ADFThresholdT  (resíduo bem estacionário),

    • |B1| ≥  gMinAbsB1  ,

    • (opcional)  B1 e B2 com o mesmo sinal  quando o normalizador está ativo.

  • Esses resultados aparecem numa  tabela rolável  com: número, par, período, desvio (Z), ADF, betas, média e brilho.

  • Há um  painel de SALVOS  onde você guarda os melhores pares em CSV para consulta futura.

Como funciona o operacional

  1. Anexar o indicador ao gráfico, ajustar entradas (períodos, limite de Z, ADF, uso de normalizador, etc.).

  2. Clique em  “INICIAR SCANNER”  : ele faz todos os testes e preenche a tabela com os pares que deram sinal.

  3. Clique em uma linha da tabela:

    • O indicador mostra os  detalhes do par  (Z-Score, ADF, betas, espetacular, média, proporção de lotes).

    • Desenha o  gráfico da exclusão  (modo vela ou linha) com média e bandas de 2σ e 3σ, permitindo ajustar o  período  e o  deslocamento  da janela.

    • Calcula uma  proporção de lotes A/B  (com opção de  vol-neutro  , ajustando pelos desvios dos ativos).

  4. Regras operacionais típicas (sugeridas pelo indicador):

    • Quando o  Z-Score é alto positivo (acima do limite)  : o par está “esticado”; a ideia é  vender o ativo que está caro e comprar o que está barato  , na proporção indicada no painel.

    • Quando o  Z-Score é muito negativo  : o par é “barato”; você  inverte as posições  (compra o que está abaixo da média e vende o que está acima).

  5. Você pode  salvar o par selecionado  no painel SALVOS para montar uma watchlist de oportunidades recorrentes.


