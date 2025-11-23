Fortuna EA

🇮🇹 Italiano

Fortuna EA
• Sviluppato da 3 trader e 2 sviluppatori — performante, realistico e trasparente.

Fortuna EA è un Expert Advisor di nuova generazione progettato per offrire prestazioni, sicurezza e stabilità. Niente robot miracolosi: nessuna martingala nascosta, nessun grid aggressivo. Solo una logica solida, testata per anni, completamente adattabile e gratuita.

Sicurezza prima di tutto
• Drawdown massimo osservato: 4,8% (low risk) tra 2020–2025.
• Gestione del rischio automatizzata, nessuna strategia pericolosa.
• Protezione del capitale in tutte le condizioni di mercato.

📊 Prestazioni realistiche
• Modalità conservativa: circa +38% l’anno.
• Modalità aggressiva: oltre +12.000% a seconda dei parametri.
• Risultati costanti basati su anni di test rigorosi.

⚙️ Semplice e veloce
• Installazione in meno di un minuto: applica l’EA al grafico, carica il preset e avvia.
• Parametri ottimizzati per EURUSD su qualsiasi timeframe.
• Compatibile con la maggior parte dei broker MT5; consigliato un ECN a basso spread.
• Se i tuoi backtest differiscono, contattaci per adattare Fortuna al tuo broker.

🤝 Supporto personalizzato
• Contattaci dopo l’installazione per definire i tuoi obiettivi.
• Ogni trader è unico: adattiamo Fortuna al tuo profilo di rischio.
• Disponibili 7 giorni su 7 per assistenza.
• Per qualsiasi domanda, non esitare a contattarci.

🔎 Trasparenza totale
• Oltre l’80% degli acquirenti di robot MT5 perde denaro per backtest irrealistici e strategie nascoste.
• Fortuna EA offre numeri reali, approccio responsabile e una visione a lungo termine.
• Il nostro obiettivo: portarti nel 20% dei trader profittevoli.

