MarketPowerGoldScalper è uno scalper per il trading di XAUUSDcheck sulla piattaforma MT4 con timeframe D1. MarketPowerGoldScalper prende decisioni di acquisto e vendita basate su un metodo matematico sviluppato dall'autore. MarketPowerGoldScalper non richiede impostazioni aggiuntive: è sufficiente impostare StopLoss, TakeProfit e Lot per essere pronti a fare trading. Per impostazione predefinita, StopLoss e TakeProfit sono impostati su 120. Dopo un acquisto o una vendita, MarketPowerGoldScalper ti avviserà con un segnale acustico. MarketPowerGoldScalper non supporta strategie Martingala o Grid. MarketPowerGoldScalper negozia solo XAUUSDcheck. Richiede una potenza di calcolo minima, poiché l'autore si è concentrato su metodi matematici piuttosto che su infinite iterazioni computazionali durante lo sviluppo.