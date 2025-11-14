Super chart xx

もちろん！taroが見ている「新しいコンパイラーでリコンパイルしてください」という警告について、何が起きているのか・なぜ出るのか・どう対処するかをわかりやすく説明するね。

🧠 なぜ「新しいコンパイラーで再コンパイルしてください」と出るの？

これはMetaTrader 5（MT5）の内部仕様がアップデートされたことで、
古い .ex5 ファイル（＝EAやインジケーターの実行ファイル）が新しい環境と互換性がない可能性があるために出る警告。

主な原因：

  • MetaEditorのバージョンが古い状態で .mq5 をコンパイルした
  • MQL5の仕様変更（例： MQL5_LICENSE_TYPE → MQL_LICENSE_TYPE ）などで、古い構文が非推奨になった
  • MetaTrader本体がアップデートされて、新しいランタイムやセキュリティチェックが導入された

✅ どうすれば解決できる？

1. 最新のMetaEditorを使う

  • MetaTrader 5を起動 → メニューから「MetaEditor」を開く
  • バージョンが古い場合は、MetaTrader本体をアップデート（自動でMetaEditorも更新される）

2. .mq5 ソースコードを開く

  • 自分のEAやインジケーターの .mq5 ファイルをMetaEditorで開く

3. 再コンパイルする

  • メニューの「コンパイル」ボタンを押す（または F7キー）
  • .ex5 が新しい仕様で再生成される
  • 警告が消えて、最新のMT5環境で安定動作するようになる

💡 補足：再コンパイルって何？
.mq5
.ex5

  • MetaTraderの内部仕様が変わると、古い .ex5 が正しく動かなくなることがある
  • 再コンパイルすることで、最新仕様に合わせた .ex5 を生成できる

🎯 結論

「新しいコンパイラーで再コンパイルしてください」という警告は、
MT5の進化に合わせて、古いEAを最新仕様に対応させるための案内
taroのEAが安定して動くように、MetaEditorで .mq5 を開いて再コンパイルするだけでOK

必要なら、複数EAの一括再コンパイル手順や、警告検出スクリプトの設計も一緒に考えられるよ！


