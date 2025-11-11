🇮🇹 Imperium Origin — L’essenza del progetto Imperium

🌐 Sito ufficiale: https://imperiumtrading-ai.vercel.app

Imperium Origin rappresenta la filosofia e la logica di un sistema di trading professionale sviluppato dal nostro team.

Offre un’esperienza stabile, chiara e accessibile per esplorare la struttura e la logica del trading algoritmico su GBP/USD.

Per qualsiasi domanda, puoi contattarci direttamente tramite i messaggi MT5 o sul nostro sito web:

👉 https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact

Informazioni principali

Funziona su GBP/USD

Progettato per broker ECN (i conti Standard di IC Markets funzionano perfettamente)

Leva consigliata: 1:30 o superiore

Compatibile con qualsiasi capitale, efficienza ottimale da 1.000 €

Architettura robusta e affidabile per un’esperienza fluida e controllata

Caratteristiche principali

Gestione intelligente del rischio

Ottimizzazione dinamica della redditività

Decisioni algoritmiche basate su volatilità e struttura di mercato

Architettura scalabile per diverse strategie

Adatto a diversi contesti di trading

🧭 Imperium Origin è la porta d’ingresso ideale per scoprire l’universo Imperium e sperimentare un approccio algoritmico professionale e disciplinato.