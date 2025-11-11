Imperium Origin
- Experts
- Hugo Garcia
- Versione: 1.2
🇮🇹 Imperium Origin — L’essenza del progetto Imperium
🌐 Sito ufficiale: https://imperiumtrading-ai.vercel.app
Imperium Origin rappresenta la filosofia e la logica di un sistema di trading professionale sviluppato dal nostro team.
Offre un’esperienza stabile, chiara e accessibile per esplorare la struttura e la logica del trading algoritmico su GBP/USD.
Per qualsiasi domanda, puoi contattarci direttamente tramite i messaggi MT5 o sul nostro sito web:
👉 https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact
Informazioni principali
-
Funziona su GBP/USD
-
Progettato per broker ECN (i conti Standard di IC Markets funzionano perfettamente)
-
Leva consigliata: 1:30 o superiore
-
Compatibile con qualsiasi capitale, efficienza ottimale da 1.000 €
-
Architettura robusta e affidabile per un’esperienza fluida e controllata
Caratteristiche principali
-
Gestione intelligente del rischio
-
Ottimizzazione dinamica della redditività
-
Decisioni algoritmiche basate su volatilità e struttura di mercato
-
Architettura scalabile per diverse strategie
-
Adatto a diversi contesti di trading
🧭 Imperium Origin è la porta d’ingresso ideale per scoprire l’universo Imperium e sperimentare un approccio algoritmico professionale e disciplinato.
An interesting variation of Imperium on GBPUSD instead of EURUSD, the results are still solid. It would be great to see an update to the premium version that includes support for GBPUSD.